Не только увольнения: Подоляк объяснил, как должны проверять ТЦК после скандала в Одессе

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов был отстранен от занимаемой должности. Это произошло после разоблачения его состояния на миллионы долларов. Вместо него обязанности будет исполнять его заместитель. Впрочем, в этой ситуации следует провести аудит ТЦК, а материалы проверок предоставить правоохранительным органам.

Об этом 24 Каналу отметил советник ОПУ Михаил Подоляк. Он пояснил, что это не политическая вертикаль, а военная в рамках Минобороны и ВСУ, и именно там должны принять соответствующие решения.

Смотрите также Сын скандального одесского военкома Евгения Борисова работает в СБУ

Президент дал распоряжение

На Ставке говорилось о сетовании на работу Территориальных центров комплектования – военкоматов. Поэтому президент Владимир Зеленский распорядился провести аудит, выяснить, какое состояние имеют должностные лица.

"Аудит нужно провести независимо от личных отношений. После этого поувольнять и передать материалы проверок соответствующим правоохранительным органам. Потому что выглядит странно: человек имеет состояние, не может доказать его происхождение, его уволили и все. Это нонсенс", – подчеркнул Подоляк.

Михаил Подоляк о методах проверки ТЦК: смотреть видео

Особое внимание следует обратить и на заместителей руководителей ТЦК. Правоохранительные органы должны оценить действительно ли они соответствуют занимаемым должностям. А непосредственно в истории Евгения Борисова должна быть юридическая составляющая наказания.

Не может быть, что кто-то на переднем крае отдает свою жизнь, а кто-то в тылу становится долларовым миллионером. Президент конкретно об этом сказал. Эта война ставит необходимость трансформировать Украину. Одной из концепций должна быть политика справедливости,

– добавил советник ОПУ.

Что известно о деле Борисова: основные новости