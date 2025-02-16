О его результатах рассказал 24 Каналу народный депутат, член комитета Верховной Рады по Национальной безопасности Александр Федиенко, помощником которого на общественных началах был Дмитриев. Депутат объяснил, что именно стало причиной конфликта

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Именно это больше всего возмутило людей

Федиенко считает, что конфликт с "Тихоходом" задел также и его. Более того, эта атака была направлена в большей степени не на Дмитриева, а именно на народного депутата.

Затем, как он отметил, хейтеры, лидеры общественного мнения, блогеры подхватили эту историю. Даже не анализируя ее, начали перепостить то, что написал один из военнослужащих. И все услышали об Александре "Тихоходе" Дмитриева и о подразделении "Асгард".

По результатам служебной проверки было установлено, что обнародованная аудиозапись имеет признаки технического вмешательства. То есть аудиозапись смонтирована,

– подчеркнул народный депутат.

Инцидент произошел не на военном объекте и государственный служащий Дмитриев находился в то время не на государственной службе.

Также "Тихохода" обвиняли в том, что он использовал нецензурную лексику и русский язык и этим унижал военных. Именно это больше всего возмутило людей.

В заключении расследования указано, как отметил Федиенко, что в действиях государственного служащего Дмитриева есть не соблюдение правил этического поведения в использовании государственного языка во время выполнения своих должностных обязанностей. Однако разговор происходил не во время выполнения им государственной службы.

Кроме того, Дмитриев не раздавал никаких приказов. В заключении говорится о том, что он находился в выходной день на территории гражданского объекта, куда имеет доступ любой гражданский человек, и который охраняется гражданскими людьми. Дмитриев встречался с военнослужащими для того, чтобы помочь им с обеспечением. Также он привез гуманитарную помощь,

– пояснил народный депутат.

Конфликт произошел на бытовой почве, состоялся "оживленный разговор". Военнослужащий записал его. Он и другие военнослужащие имели целью спровоцировать конфликт для того, чтобы их перевели из одного воинского подразделения в другое. Поэтому и обнародовали эту аудиозапись.

Я сразу встретился с этими ребятами – их примерно 15-ть – и их командиром. Они объяснили, почему произошел инцидент,

– отметил Александр Федиенко.

Они, по его словам, считали, что Дмитриев якобы блокировал им перевод в другое воинское подразделение. Однако в заключении четко указано, что это не соответствует действительности, потому что "Тихоход" не является человеком, который влияет на принятие военных решений. Он – государственный служащий в Министерстве обороны. А ребята проходят службу в соответствующей воинской части в структуре Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в октябре 2024 года военнослужащие подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр "Тихоход" Дмитриев, представлявшийся советником командующего Александра Павлюка, отдавал приказы, не имея на это полномочий, унижал их и угрожал.

Дмитриев отрицал обвинения и называл инцидент "провокацией давно спрогнозированной".

Позже в Сухопутных войсках отметили, что конфликт будет рассмотрен и проведено служебное расследование. В ноябре Командование Сухопутных войск ВСУ начало дополнительную беспристрастную проверку инцидента.