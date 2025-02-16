Про його результати розповів 24 Каналу народний депутат, член комітету Верховної Ради з Національної безпеки Олександр Федієнко, помічником якого на громадських засадах був Дмитрієв. Депутат пояснив, що саме стало причиною конфлікту

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Саме це найбільше обурило людей

Федієнко вважає, що конфлікт з "Тихоходом" зачепив також і його. Ба більше, ця така була спрямована більшою мірою не на Дмітрієва, а саме на народного депутата.

Потім, як він зазначив, хейтери, лідери суспільної думки, блогери підхопили цю історію. Навіть не аналізуючи її, почали перепощувати те, що написав один з військовослужбовців. І всі почули про Олександра "Тихохода" Дмітрієва та про підрозділ "Асгард".

За результатами службової перевірки було встановлено, що оприлюднений аудіозапис має ознаки технічного втручання. Тобто аудіозапис змонтований,

– підкреслив народний депутат.

Інцидент відбувся не на військовому об'єкті і державний службовець Дмитрієв перебував у той час не на державній службі.

Також "Тихоходу" закидали, що він використовував нецензурну лексику та російську мову і цим принижував військових. Саме це найбільше обурило людей.

У висновку розслідування зазначено, як відзначив Федієнко, що в діях державного службовця Дмитрієва є не дотримування правил етичної поведінки у використанні державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків. Однак розмова відбувалась не під час виконання ним державної служби.

Крім того, Дмітрієв не роздавав жодних наказів. У висновку йдеться про те, що він перебував у вихідний день на території цивільного об'єкту, куди має доступ будь-яка цивільна людина, і який охороняється цивільними людьми. Дмітрієв зустрічався з військовослужбовцями для того, щоб допомогти їм з забезпеченням. Також він привіз гуманітарну допомогу,

– пояснив народний депутат.

Конфлікт стався на побутовому ґрунті, відбулась "жвава розмова". Військовослужбовець записав її. Він та інші військовослужбовці мали на меті спровокувати цей конфлікт для того, щоб їх перевели з одного військового підрозділу в інший. Тому і оприлюднили цей аудіозапис.

Я одразу зустрівся з цими хлопцями – їх приблизно 15-ть – та їхнім командиром. Вони пояснили, чому стався інцидент,

– наголосив Олександр Федієнко.

Вони, за його словами, вважали, що Дмітрієв буцімто блокував їм переведення в інший військовий підрозділ. Однак у висновку чітко вказано, що це не відповідає дійсності, тому що "Тихохід" не є людиною, яка впливає на прийняття військових рішень. Він – державний службовець в Міністерстві оборони. А хлопці проходять службу у відповідній військовій частині в структурі Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року військовослужбовці підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр "Тихоход" Дмітрієв, що представлявся радником командувача Олександра Павлюка, віддавав накази, не маючи на це повноважень, принижував їх та погрожував.

Дмітрієв заперечив звинувачення і називав інцидент "провокацією давно спрогнозованою".

Пізніше у Сухопутних військах зазначили, що конфлікт буде розглянуто та проведене службове розслідування. У листопаді Командування Сухопутних військ ЗСУ розпочало додаткову неупереджену перевірку інциденту.