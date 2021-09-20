Скандал с подводными лодками: Франция отменила саммит министров, Джонсон и Байден встревожены

Саммит Франции и Великобритании, который должен был состояться на этой неделе, отменили. Это случилось на фоне скандала с подводными лодками и созданием нового союза.

Информацию о переносе встречи министров предоставили изданию в Британии. Об этом сообщили 19 сентября.

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Франция отменила встречу с Британией

Двусторонняя встреча должна была состояться между министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и его французской коллегой Флоранс Парли в Лондоне.

Экс-советник по нацбезопасности Британии сопредседатель Питер Рикеттс подтвердил, что встреча "перенесена на более поздний срок",

– говорится в сообщении издания.

Джонсон и Байден пытаются уладить ситуацию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в комментарии изданию Bloomberg заверил, что хочет наладить отношения с Францией на фоне конфликта. Он также добавил, что "очень гордится этими отношениями".

Наша любовь к Франции неискоренима… Это исключительно дружеские отношения, сердечные, они насчитывают столетие или больше, и жизненно важные для нас,

– заверил премьер.

Кстати, ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что президент США Джо Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в ближайшие дни по телефону.

Коротко о скандале между странами