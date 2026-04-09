Общество делает из наших командиров "мясников", – заместитель комполка "Скала"
- Константин Русанов, заместитель командира полка "Скала", рассказал о наборе и организации работы в полку, отметив, что они открыты ко всем новобранцам.
- Русанов критикует общественное восприятие командиров как "мясников", подчеркивая их взаимодействие с личным составом и героизм военных.
На фоне скандала руководитель 210-го отдельного батальона беспилотных систем в полку "Скала" Константин Русанов, с позывным "Немо", рассказал, как в подразделении происходит набор военных, Также офицер объяснил, как организована работа полка.
Об этом Константин Русанов "Немо" сказал в интервью Суспильному.
Как в "Скалу" набирают войско и каким образом организована работа полка?
Отвечая на вопрос, имеет ли "Скала" лучшее обеспечение, чем другие бригады, Русанов объяснил, что ситуация выглядит иначе, чем может показаться.
По словам "Немо", если на определенном участке фронта находятся 4 бригады и есть 20 беспилотников, то каждая получает примерно по 5 бортов. В то же время в бригадах может быть около полутора тысяч военных, тогда как в полку – до 10 тысяч, но количество техники остается таким же.
У нас полк сейчас стоит на 9 разных направлениях. Это немало людей: у нас одновременно идет от 25 до 40 трансляций, а это по 2 пилота на трансляцию. Мы наблюдаем за врагом круглосуточно,
– отметил военный.
Также Русанов рассказал, что подразделение открыто к новобранцам и берет всех желающих. По его словам, в полку убеждены, что "плохих людей не бывает", а уже через два месяца подготовки военные становятся в строй и выполняют сложные боевые задачи без принуждения.
Отдельно он отметил взаимодействие между командирами и личным составом. Русанов подчеркнул, что командиры постоянно общаются с военными и имеют их доверие.
"Вы покажите мне командиров, которые могут выйти к толпе из 200 – 300 вооруженных людей", – добавил он, объясняя уровень этого взаимодействия.
В то же время он раскритиковал восприятие подразделения в обществе, отметив, что командиров часто несправедливо изображают в негативном свете, а военных – как безвольных.
У нас прекрасные люди, прекрасные командиры. А из этих командиров общество делает мясников, а из людей – "терпил". Хотя это – герои,
– подчеркнул Русанов, добавив, что особенно это касается тех, кто не вернулся с поля боя.
Что известно о скандале вокруг полка "Скала"?
Вокруг 425-го штурмового полка "Скала" разгорелся скандал после заявлений советника министра обороны Украины и волонтера Сергея Стерненко. Он обвинил командование подразделения в якобы значительных потерях среди военных во время штурма вблизи Покровска.
Стерненко опубликовал фрагменты видео, которые распространяли российские источники. На них зафиксирована разбитая техника ВСУ после атаки 31 марта, когда украинские военные, по его словам, двигались колонной в районе Гришино.
В самом полку "Скала" эти обвинения отвергли. Там подтвердили потерю двух военных в бою в тот день, однако отметили, что оценки Стерненко основываются на искаженной информации из российских ресурсов.
В то же время военный корреспондент Анна Калюжная сообщила, что в течение последнего месяца подразделение получило значительно большее пополнение, чем другие части ВСУ. По ее словам, разница может достигать примерно в 20 раз.
В 7 корпусе ДШВ, в свою очередь, заявили, что операцию штурмового полка "Скала" у Покровска анализирует высшее военное командование. Военные также призвали воздержаться от непрофессиональных оценок, чтобы не повредить боевым действиям в Покровской агломерации.