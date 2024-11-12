Мы были услышаны, – Коваленко сказал, зачем Google выложил на картах военные объекты ВСУ

Недавно на картах Google были выложены снимки, содержащие расположение украинских военных систем. В Украине сразу обратили внимание на это и приняли соответствующие меры, чтобы избежать этого в будущем.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко встретился с представителями компании Google по поводу размещения важных военных данных на ее картах и провел с ними разговор. О его результатах он рассказал 24 Каналу.

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Это важно и для других зон конфликта

Коваленко объяснил, что карты Google не адаптированы под зоны военных действий.

Если раньше они думали, что выложив обновления, например, за 2023 год, не нанесут этим ущерб, то на самом деле он также наносится. Потому что там видно рисунок и стратегию размещения систем противовоздушной обороны и не только. Так или иначе там можно найти объекты,

– подчеркнул он.

Это касается даже не России, которая может проводить космическую разведку и иметь закрытую информацию. Речь идет о том, что любой житель или разведчик, например, из Бангладеш или из какой-то другой страны видит в открытом доступе такую информацию. Это, по мнению руководителя ЦПД, недопустимо.

Конечно, мы провели разговор. К счастью, мы были услышаны, и ситуация была исправлена. В дальнейшем наша структура и другие в нашей стране будут работать с Google для того, чтобы исключить в будущих обновлениях попадание в публичное пространство любой информации, которая несет угрозу национальной безопасности Украины,

– подчеркнул он.

Также этот кейс важен и для других зон конфликта, например, на Ближнем Востоке. Израиль также использует системы ПВО Patriot, как и Украина. Поэтому если будет видно их размещения на картах Google, то это предоставит террористам дополнительную информацию.

В Google исправились и поблагодарили. Теперь на их картах все объекты, содержащие расположение военных систем Украины, заблюрены. Это уже плодотворное и оперативное сотрудничество,

– отметил Андрей Коваленко.

Отметим, что недавно на картах Google заметили снимки с размещением военных систем Украины. На это оперативно обратил внимание Андрей Коваленко, однако в Google сначала не торопились с реакцией на этот инцидент.

Вскоре стало известно о встрече Украины с представителями компании, и после этого на картах были заблюрены соответствующие данные.

Ранее в компании Google сделали заявление, что соответствующие спутниковые снимки были сделаны в 2023 году и взяты из общедоступных источников. Однако последние снимки зон боевых действий Google сознательно не публикует.