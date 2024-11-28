24 тысячи мин вернут производителю из-за нештатного срабатывания, – Сметанин

Командование Сил логистики ВСУ обратилось к одному из заводов-производителей относительно 120-миллиметровых мин. Предприятие поставило 24 тысячи мин ненадлежащего качества.

Ранее началась проработка указанных недостатков и мины последних партий проходили повторную проверку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

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Почему мины оказались некачественными

8 ноября Минстратегпром издал приказ о проведении проверки. К ней привлекли должностных лиц Минстратегпрома, Минобороны, завода-производителя, ЦНИИ ВСУ и СБУ.

По словам Сметанина, с 11 по 15 ноября рабочая группа отработала и пришла к выводу, что действительно есть нештатное срабатывание некоторых компонентов изделия. В результате этого часть выстрелов оказалась ненадлежащего качества.

Сейчас из партий общим количеством 54 тысячи мин возврату подлежит 24 тысячи мин. Это составляет менее 1% продукции, произведенной в этом году.

Согласно Акту работы комиссии, проводят замену некачественной партии 120-миллиметровых мин. Кроме этого, заводы-производители усиливают контроль качества продукции на всех этапах производства.

На сегодняшний день Минобороны установленным порядком изымает изделия из указанной партии, а завод производитель заменяет их на качественные образцы,

– говорит Сметанин.

Министр также заверил, что сейчас делают все, чтобы быстро поставлять максимально качественную продукцию в войска.

Ранее Министерство обороны Украины начало расследование относительно нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Ведомство активно работало в закрытом режиме, чтобы обеспечить безопасность и оперативность мероприятий. Ради безопасности личного состава использование проблемной партии боеприпасов прекратили.