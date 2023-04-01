Деньги решают все: "Попы УПЦ МП могут легко сдать своих патронов из РПЦ"
Уже который день не утихают скандалы вокруг отказа от выселения московского патриархата из заповедника Киево-Печерская лавра. В ответ на это Россия добилась созыва Совбеза ООН якобы по притеснениям Украинской православной церкви в Украине.
Однако на самом деле вопрос здесь стоит не в плоскости веры, а в отобрании возможностей для обогащения монахов УПЦ МП. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдеман.
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Эйдман считает, что Россия никак не может повлиять на данную ситуацию. Она и так воюет против Украины.
Больше, чем сейчас они бросают людей и средств в это жерло войны, они уже не смогут. И как бы они ни пугали о козыре в рукаве, на самом деле все их карты уже давно выложены, и на большее они просто не способны,
– добавил спикер.
Финансовая составляющая
Политолог предположил, что причиной этих скандалов вокруг УПЦ МП является именно финансовая составляющая.
Если бы украинские власти договорились с УПЦ МП, что те продолжают сохранять свои финансовые потоки, но перестают служить своим московским хозяевам, эти попы с легкостью сдадут своих патронов РПЦ,
– заметил политолог.
Он убежден, что в институте, созданном Иосифом Сталиным, под названием РПЦ МП, ни о чем, кроме прибыли, не думают.
Эйдман прокомментировал скандал с УПЦ МП: смотреть видео
Что известно о выселении монахов московского патриархата из Лавры
- В соответствии с решением Министерства культуры и цифровой политики Украины представители московского патриархата 29 марта должны были выехать с территории заповедника Киево-Печерская лавра. Однако священнослужители протестуют, а часто очень дерзко ведут себя. Проявляют агрессию против журналистов и не допускают комиссию министерства по проверке состояния Лавры.
- Митрополит Павел заявил, что представители московского патриархата не собираются уезжать из Лавры, ведь просто некуда. Более известный в народе как Паша "Мерседес" митрополит вел себя агрессивно, пытался ударить журналистов палкой, а одну из них толкнул.
- 1 апреля Служба безопасности Украины объявила митрополиту Павлу подозрение по двум уголовным делам. Впоследствии силовики провели обыски у него дома. Прокуроры подали ходатайство о назначении меры пресечения — круглосуточного домашнего ареста митрополита Павла.
- Заметим, что территория заповедника Киево-Печерская лавра принадлежит государству, следовательно, расторжение договора с арендаторами не требует дополнительного согласования второй стороны.