Сын скандального одесского военкома Евгения Борисова работает в СБУ
Источник:"Думская"
Начальник одесского ТЦК СП Евгений Борисов попал в коррупционный скандал. Семья руководителя военкомата быстро разбогатела во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Ранее сообщалось, что сын Борисова работает в Одесском управлении Службы безопасности Украины. Теперь эту информацию подтвердили и в самом ведомстве.
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Чем занимается сын военкома в СБУ
В СБУ подтвердили, что Борисов-младший действительно является сотрудником одесского управления. Он руководит одним из подразделений главного отдела по защите национальной государственности.
В компетенцию возглавляемого им подразделения не относится борьба с коррупцией,
– добавляют в СБУ.
Кроме того, у сына скандального военкома есть воинское звание капитана.
Что известно о скандале с Борисовым
- Журналисты провели расследование и выяснили, что у семьи Борисова есть недвижимость и автомобили в Испании. Его родные приобрели имущество в миллионы долларов во время полномасштабной войны.
- Сам начальник одесского ТЦК поначалу все отрицал. Затем Борисов заявил, что его жена занимается в Испании розничной торговлей и он "не влезает" в ее дела.
- Впоследствии информация получила широкую огласку. ДБР нарушило производство по факту злоупотребления служебным положением и начало изучать состояние Борисова.
- А украинский президент Владимир Зеленский 23 июня сообщил, что он срочно поручил командующему ВСУ Валерию Залужному уволить Борисова с должности начальника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также лидер поручил создать специальную комиссию во главе с генералом Александром Павлюком.