"Какая разница" уже не пройдет: как украинцы реагируют на скандал в Буковеле
2 апреля сетью разлетелось видео, где отдыхающий в Буковеле обругал украинского военного. Заметим, что боевой медик проходил реабилитацию в одной из гостиниц горнолыжного курорта.
Конечно, реакция украинцев не заставила себя долго ждать. Что о конфликте в Буковеле думают пользователи сетей – читайте в материале 24 Канала.
Достойно внимания "Уезжай в свой Бахмут": в Буковеле боевого медика обругал один из отдыхающих
Реакция украинцев очевидна
Радует то, что украинцы не дают смешивать государственные ценности с грязью. Сразу после публикации скандального видео в комментариях начались оживленные обсуждения и осуждение отдыхающего.
Пользователи сетей возмущаются этой ситуацией, ведь пока наши бойцы защищают жизнь украинцев на Востоке, некоторые позволяют себе "жировать" в Буковеле и еще оскорблять военных.
В фейсбуке комментаторы не замедлили ответить:
- "Что-то к черту блохерш развелось!! Ничего нормального она в мир не выдает!!! Такая же быдлота как и ее муж!!!";
- "А именно оно не хочет на Бахмут, только такой гнили лопату в руки, а не оружие";
- "И что хуже болит, что наши дети отдают свою жизнь и здоровье, а такие быки обзывают и пинают ногами их. Это еще не закончилась война и такое делается, что будет после окончания войны. Каждый второй будет смотреть на наших изуродованных детей ...и тыкать пальцами… кто тебя туда посылал";
- "Повестку вручит, чтобы этот Бахмут стал и ему своим";
- "Хорошо ж*пу свою возить по курортам. Когда твой дом защищают, а ты дрянь, еще такую благодарность имеешь. Надеюсь, что каждому придет свое по заслугам!".
Кроме того, украинцев просят распространять скандальный ролик, чтобы все "знали героя в лицо".
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Что следует знать о скандале в Буковеле
- Украинский боевой медик распространил видео, на котором видно, что неизвестный мужчина, очевидно, очень недоволен тем, что защитник приехал в Ивано-Франковскую область на реабилитацию.
- Буковельский отдыхающий подходит к защитнику и осмеливаются сказать, что в Буковель приехали провокаторы, которые, по его мнению, лучше бы ехали "назад, в Бахмут".
- После огласки ситуации жена отдыхающего Юлия решила поведать свою версию событий. Женщина заявляет, что бойцу не понравилось то, что семья говорила по-русски и он призвал их ехать в Россию.
- Конечно, женщина начала оперировать фразами типа "мы живем в свободной стране и говорим, как хотим", "какая разница" и другие. Кажется, некоторые до сих пор не смекнули, что речь все-таки имеет значение, тем более во время войны с Россией.
- Как оказалось впоследствии, герои этой истории – супруги Фатулы. Александра Фатула дважды привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. В реестре судебных решений говорится, что мужчина в составе группы лиц распространял в Черкассах незаконно изготовленные алкогольные напитки.
- Его жена – блоггер Юлия Фатула, которая имеет 50 тысяч подписчиков. Женщина называет себя "проводницей между духовным и материальным".