Барабаны за 890 тысяч в укрытия Киева: чем кончился скандал с закупкой музыкальных инструментов

После резонансного скандала с приобретением барабанов в укрытие на сумму 900 тысяч гривен Днепровская РГА в Киеве объявила, что досрочно расторгла договор на закупку. Таким образом, средства, за которые должны были приобрести музыкальные инструменты, остались в бюджете столицы.

В районной администрации также планируют расследовать ситуацию с покупкой барабанов в укрытие. Кроме музыкальных инструментов, РГА должна была закупить овощерезки и сковородки.

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Договор о покупке барабанов в укрытие Киева расторгли

Глава Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Павел Бабий отметил, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов администрация не потратила.

Досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов, а именно барабанов разных диаметров, в количестве 306 штук,

– подчеркнул он.

Бабий также отметил, что инициировал проведение служебного расследования из-за общественного резонанса относительно закупки музыкальных инструментов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА. По словам главы РГА, этим вопросом будет заниматься специальная комиссия, которая проведет внутренний финансовый контроль и выяснит, целесообразны ли такие закупки.

О том, что этот договор досрочно расторгли, можно также увидеть и на сайте ProZorro. Там отметили, что документ недействителен с 14 июня 2023 года.



Договор о покупке барабанов в укрытие Киева разорвали / Скриншот 24 Канала

Что известно о скандале с барабанами в киевские укрытия