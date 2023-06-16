Барабаны за 890 тысяч в укрытия Киева: чем кончился скандал с закупкой музыкальных инструментов
Источник:Павел Бабий
После резонансного скандала с приобретением барабанов в укрытие на сумму 900 тысяч гривен Днепровская РГА в Киеве объявила, что досрочно расторгла договор на закупку. Таким образом, средства, за которые должны были приобрести музыкальные инструменты, остались в бюджете столицы.
В районной администрации также планируют расследовать ситуацию с покупкой барабанов в укрытие. Кроме музыкальных инструментов, РГА должна была закупить овощерезки и сковородки.
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Договор о покупке барабанов в укрытие Киева расторгли
Глава Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации Павел Бабий отметил, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов администрация не потратила.
Досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов, а именно барабанов разных диаметров, в количестве 306 штук,
– подчеркнул он.
Бабий также отметил, что инициировал проведение служебного расследования из-за общественного резонанса относительно закупки музыкальных инструментов, овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской РГА. По словам главы РГА, этим вопросом будет заниматься специальная комиссия, которая проведет внутренний финансовый контроль и выяснит, целесообразны ли такие закупки.
О том, что этот договор досрочно расторгли, можно также увидеть и на сайте ProZorro. Там отметили, что документ недействителен с 14 июня 2023 года.
Договор о покупке барабанов в укрытие Киева разорвали / Скриншот 24 Канала
Что известно о скандале с барабанами в киевские укрытия
- Глава временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий Леонид Емец 14 июня сообщил, что в укрытие Днепровского района Киева закупили электрические овощерезки на 130 тысяч гривен. Кроме того, он рассказал и о покупке модных электрических сковородок, которые стоят 720 тысяч гривен за одну штуку.
- Далее стало известно, что районная администрация заказала для укрытия 300 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен. Эта закупка предназначалась якобы для "психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".
- Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что барабаны закупали для нужд детских садов. Он также не представлял, как музыкальные инструменты "привлекли к укрытиям".