Сын протоиерея УПЦ МП с Буковины собирает деньги для оккупантов и имеет приход в Московской области

Уроженец Буковины, сын митрофорного протоиерея Василия Ковальчука, тоже священник Василий Ковальчук младший имеет приход в Московской области, собирает деньги на российскую армию и благословляет российских военных. Он покинул Украину за два месяца до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Что известно о священнике из Украины, который помогает оккупантам

Черновицкий блогер Эдгар Каланча рассказал, что в декабре 2021 года Василий Ковальчук младший выехал из Украины по российскому паспорту, после чего уже не возвращался. После побега священник стал настоятелем храма и благочинным Пушкинского округа Московской области.

Известно, что в этой церкви уроженец Украины организовал благотворительную организацию, которая собирает помощь для участников "СВО". Там Ковальчук благословляет и освящает все вещи, которые передают российским солдатам и которые отправляются в зону боевых действий. Более того, настоятель вместе с другими священниками регулярно принимает у себя оккупантов и благословляет их на успешное выполнение службы.

В начале февраля 2025 года в Сторожинце более 800 членов двух церковных приходов проголосовали за переход из УПЦ МП в ПЦУ. Однако через две недели благочинный Сторожинецкого округа, митрофорный протоиерей Василий Ковальчук вместе со своим сыном Григорием собрали сторонников УПЦ МП и призвали не отдавать две церкви.

Известно, что у митрофорного протоиерея Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП Василия Ковальчука есть пятеро сыновей, двое из которых сейчас находится в России и там совершают службу как священники РПЦ. Еще трое находятся в Украине.

Напомним, на Волыни избили священника ПЦУ Романа Гулу во время обряда окропления водой в лицее в селе Ветлы. Нападающим был отец одного из школьников, сторонник УПЦ МП.