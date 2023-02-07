Скандальные закупки у Минобороны: в ДБР объяснили, когда подозреваемые сядут на скамью подсудимых
В Государственном бюро расследований сообщают, что в рамках расследования возможных злоупотреблений с закупками у Минобороны задержаны пятеро подозреваемых.
Об этом рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, пишет 24 Канал.
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Подробности расследования
Она подчеркнула, что это масштабное расследование ДБР. Также пресс-секретарь рассказала, когда подозреваемые сядут на скамью подсудимых.
На прошлой неделе мы сообщали, что были задержаны пять человек, им объявлено о подозрении. На сегодняшний день им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Для того чтобы мы могли услышать приговор, нужно обвинительный акт направить в суд. У следствия есть от двух до шести месяцев, чтобы завершить досудебное расследование и направить дело в суд,
– сказала Сапьян.
Скандал в Минобороны: главное
- 21 января "Зеркало недели" опубликовало копию сделки, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен.
- При этом журналисты сравнили цены по сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2-3 раза.
- Поэтому в Минобороны сообщили о служебной проверке, а также подготовке материалов для проведения расследования по распространению ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период. 24 января стало известно, что заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку.
- Недавно министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по поводу системы закупки продуктов. Он признал свой "коммуникационный провал", а также указал на ошибку журналиста-расследователя.
- Мои коллеги посмотрели документы, сказали: "Это кто-то неправильно воспринял". Более того, ни в одном документе не существует позиции "яйцо, одна штука стоит 17 гривен". Говорю: "А откуда взял журналист?" "Ну, наверное, он ошибся, потому что в документе в разделе "штуки" нет цифры 17. Она стоит там, где вес". А это немного другое…