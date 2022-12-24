Американский телеведущий назвал Зеленского "диктатором" и продвигал российские нарративы

Несмотря на то, что большинство стран признали Россию виновной в войне в Украине, в мире остаются сторонники политики Путина. В частности, это касается и американского телеведущего Такера Карлсона.

Американский телеведущий в своем ток-шоу на Fox News назвал Зеленского "диктатором в спортивном костюме". Это произошло после поездки президента Украины в Вашингтон.

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О чем говорил ведущий

Карлсон в прямом эфире продвигал нарративы, дискредитирующие поставки помощи Украине. Более того, он обвинил Зеленского во лжи и неблагодарности за помощь США.

Какой-то иностранный диктатор появляется в своей спортивной одежде в Конгрессе США и начинает требовать, с явным отсутствием благодарности, чтобы мы прислали ему десятки миллиардов долларов, когда у нас заканчиваются деньги,

– сказал ведущий.

Карлсон подчеркнул, что цель визита Зеленского в Вашингтон заключалась в том, чтобы "менеджеру украинского стриптиз-клуба" вручить еще больше миллиардов долларов из нашей собственной разваливающейся экономики".

Такер Свонсон Макнир Карлсон – американский консервативный политический пропагандист, который оправдывает российский фашизм и путинизм. С 2016 года ведущий вечернего политического ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что ведущий Карлсон извращает информацию, чтобы создать аргументы, подтверждающие его нарративы о неправомерных действиях правительства США.

Его заявления по поводу неблагодарности Зеленского не соответствуют действительности. Президент поблагодарил весь американский народ за поддержку Украины.

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