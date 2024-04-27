Дочь старейшей матери Украины переехала в новую семью: как она чувствует себя сейчас

В 2023 году дочь старейшей матери Украины Анна Пидвербная рассказала, что систематически подвергалась семейному насилию. СМИ рассказали, что 13-летняя девочка уже живет в другой семье.

Ранее суд Чернигова принял решение отобрать девочку-подростка у матери. Родительские права у Валентины Подвербной не забрали. Отметим, что она родила Анну в возрасте 65 лет посредством искусственного оплодотворения.

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Что сейчас с девочкой

В конце апреля 2023 года Анна Пидвербная рассказала об издевательствах со стороны ее матери и просила защитить ее. СМИ выяснили, что сейчас подростку ничего не угрожает– она получила новую семью, в которой проживает уже несколько недель.

Сейчас этот ребенок живет у женщины, какая она заботится, является опекуном. Женщину зовут Елена, она была близка к этой семье. Елена написала соответствующее заявление, исполком городского совета принял такое решение. И все. История длиной в год завершена на этом этапе. Главное, что ребенок счастлив. Я получаю обратную связь, она мне говорит, что счастлива,

– отметил заместитель главы Черниговского облсовета Дмитрий Блауш.

Он добавил, что попечительница девочки живет не так далеко от квартала, где живет Валентина Пидвербная. Женщине, которая приняла в семью Анну, около 50 лет. Елена и старейшая мать Украины знакомы между собой – они ходили вместе в одно религиозное учреждение.

По словам Блауша, общее состояние здоровья девочки улучшилось, однако до сих пор остается открытым вопрос коррекции зрения. Заместитель председателя облсовета указал, что это произойдет, ведь он лично давал обещание.

Надо выдержать определенные процедуры, определенное время ходить в очках. Нормальная жизнь, отсутствие стрессов, сбалансированное питание, правильная физическая нагрузка – все это играет свою роль. Я рад, что все удалось так сделать, что все идет к лучшему для ребенка,

– рассказывает Дмитрий Блауш.

В свою очередь сама девочка в эти дни написала на своей странице в соцсети новое сообщение. Она вспомнила сообщение, который написала один год назад и указала, что это кардинально изменило ее жизнь. Анна поблагодарила людей, поддерживавших ее в тот непростой период жизни.

Что известно о скандале