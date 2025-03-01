Один фактор мог разозлить Трампа еще до спора с Зеленским, – СМИ

Источники в Белом доме рассказали СМИ, что на самом деле президент США Дональд Трамп разозлился на Владимира Зеленского из-за того, что он приехал к нему не в костюме, таким образом нарушив дресс-код резиденции.

Президент Трамп, его главные советники и украинская делегация собрались в Овальном кабинете, чтобы провести разговор, а затем подписать историческое соглашение о полезных ископаемых. Но все закончилось раньше из-за ссоры президентов. Вероятно, что-то в виде или поведении Владимира Зеленского могло разозлить Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

К теме Вэнс обвинил Зеленского, что тот неблагодарный США: СМИ подсчитали, сколько на самом деле было благодарностей

Зеленский не надел на встречу костюм

Собственные источники издания из окружения Дональда Трампа сообщили, что внешний вид президента Украины был одним из факторов, не понравившегося лидеру США.

Вместо официального костюма Владимир Зеленский надел на встречу с Трампом стиль милитари, которого президент придерживается уже три года. Со стороны лидера Украины отказаться от такой одежды и заменить ее на костюм было бы более уважительно. В официально-деловом стиле вместо этого прибыл глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Дональд Трамп даже сначала сделал комплимент Зеленскому, отметив его черный наряд с гербом Украины. Но очевидно, что президент США воспринял этот жест как неуважение.

Далее масло в огонь долили высказывания о войне, в частности о завершении противостояния путем дипломатии, о проблемах набора людей в украинскую армию и прочее. Но из-за недоразумения пришлось отменить подписание соглашения и дальнейшие планы украинской делегации в Вашингтоне.

Напомним, президент Зеленский ответил журналистам, почему за годы войны ни разу не надел официальный костюм. Он отметил, что его одежда отражает сложные времена в Украине, а костюм он будет носить после победы.

Интересно, что журналист, который задал вопрос о костюме, является бойфрендом конгрессвумен Марджори Грин. Она настроена против Украины, обвиняя наш народ в нацизме и пытках гражданских.