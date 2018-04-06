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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Скандал с Холодницким – намек Луценко, – эксперт

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Луценко так критикует Холодницкого, потому что может быть уволен?
Луценко так критикует Холодницкого, потому что может быть уволен? / Главком

Ситуация с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницким – влияние внешних, а не внутренних факторов. Украинскую власть спецпрокурор вполне устраивает.

Такое мнение сайту "24" высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По его словам, катализатором скандала с возможной причастностью Назара Холодницкого к коррупционным действиям выступили США, которые устали от бездействия нашей власти в отношении борьбы с коррупцией. Как отмечает эксперт, на эту должность рассматривались две кандидатуры: Холодницкого и его нынешнего первого заместителя Максима Грищука. И именно на него делали ставку США. Однако тогдашний генпрокурор Шокин фактически в ручном режиме назначил Холодницкого, хотя Грищук набрал больше голосов.

Первый звонок прозвучал, когда под давлением США был уволен Шокин, о чем публично заявил экс-вице-президент Байден. Холодницкий остался без прикрытия. Следующий шаг был прогнозируем – атака со стороны НАБУ, которое подконтрольно США. Утечка информации про жучок – не случайна. Кто же оперативные мероприятия по расследованию выносит на обозрение? Надо было сформировать соответствующее общественное мнение в отношении Холодницкого о возможных коррупционных схемах,
– говорит Снегирев.

По убеждению эксперта, администрация президента начала сейчас торги с США. И для этого очень удачно использует юридические коллизии и несовершенство антикоррупционного законодательства. Холодницкий написал только заявление о своем отстранении на время расследования. И здесь возникает вопрос: кто же возглавит САП? С одной стороны, замечает Снегирев, согласно положениям САП, если руководителя устраняют, автоматически его обязанности исполняет первый заместитель. То есть Грищук, на которого и рассчитывают в Вашингтоне. С другой, согласно закону о прокуратуре, САП должен возглавить Луценко.

"Власть Украины тянет время. Вспомните скандал недельной давности, когда появилась информация о том, что США отменили Луценко визу. Затем эта информация не подтвердилась. До сих пор неизвестно, почему был отменен визит генпрокурора в США. А это прямой намек Луценко – если правоохранители будут играть не по правилам, то Луценко ждет судьба Шокина", – убежден Дмитрий Снегирев.

По его мнению, если вертикаль НАБУ-САП-Антикоррупционный суд реально заработает – это смертельный приговор для многих провластных политиков и чиновников. Будет разрушена вся вертикаль коррупции, на которой построена украинская власть.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. 4 апреля Сытник и Холодницкий отчитались в Верховной Раде о результатах своей работы. Накануне НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении главы САП.

Более подробно о скандале НАБУ и САП в материале: Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?

Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко НАБУ САП Артем Сытник Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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