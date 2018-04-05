Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?

Борьба с коррупцией в Украине выходит на новый уровень. Очередь дошла до тех, кто непосредственно был предназначен для борьбы с этим недугом – антикоррупционных органов. Подозрения возникли относительно специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

В чем подозревают Холодницкого, и как это повлияет на процесс борьбы с коррупцией – в материале сайта "24".

Спецжучок для спецпрокурора

Напомним, что все началось с того, что Назар Холодницкий нашел в рабочем кабинете – в огромном аквариуме – жучок для прослушивания. Выяснилось, что прослушку установила Генпрокуратура после обращения к ней антикоррупционного коллеги Холодницкого – руководителя НАБУ Артема Сытника.

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Сытник заподозрил Холодницкого в том, что тот "сливал" информацию некоторым фигурантам дел, которые расследовало НАБУ. По словам Сытника, прослушка показала возможную связь председателя САП с делом против мэра Одессы Труханова. В частности, на тот момент, когда детективы НАБУ приехали в мэрию с обысками, там никого не было. Сам Труханов оперативно взял отпуск и уехал на несколько месяцев за границу. В НАБУ считают – это не была случайность. Сытник также отметил, что прослушивание выявило случаи давления САП на определенных должностных лиц для принятия ими решений и давления на суд для принятия незаконных решений. Не обошлось и без очередного обнародования аудиофайлов прослушивания Холодницкого.

Вот в этот аквариум ГПУ заложила жучок для прослушивания Холодницкого

В общем, как позже сказал Холодницкий, ему инкриминируют нарушение двух статей: принуждение давать показания свидетеля и разглашение данных расследования. При этом спецпрокурор заявил, что не держится за кресло. Но расценил эти подозрения как давление на него.

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30 марта Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Руководителя САП также пригласили в ГПУ на допрос. Холодницкий пришел на допрос и заявил, что будет ходатайствовать о своем отстранении от должности на время проведения расследования. При этом он отказался давать образец своего голоса следствию. 4 апреля Сытник и Холодницкий отчитались в Верховной Раде о результатах своей работы.

Холодницкий не устраивает США?

Мнения относительно скандала вокруг антикоррупционеров разделились. Как среди общественности, так и экспертной среды. По крайней мере, читатели сайта "24" больше склонны к Холодницкому. Очевидно, действует принцип: если на него нападает власть, то спецпрокурор кому-то перешел дорогу. Особенно генпрокурор Луценко, который, как всегда, громко и пиарно подхватил тему о возможных злоупотреблениях Холодницкого и требует его отставки.

Собственно, три года работы НАБУ и САП сопровождались постоянными конфликтами с ГПУ и Луценко напрямую. Антикоррупционеры открыли немало производств против сотрудников прокуратуры. В 2016 году дело дошло до силового противостояния, когда ГПУ безосновательно арестовала детективов НАБУ. С другой стороны, к антикоррупционерам тоже достаточно претензий – все громкие дела потом тормозятся. Пример – бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Хотя у Луценко ситуация не лучше.

Между ГПУ, НАБУ и САП постоянно продолжаются конфликты

Как говорит юрист Анна Маляр, она давно ждала, что кто-то же должен публично ответить за неоправданные надежды на антикоррупционную реформу.

Кто-то же мешал антикоррупционерам работать, кто-то же не дал преодолеть коррупцию. Очевидно, этот кто-то – Холодницкий. Надеюсь, вам стало теперь легче от понимания, почему в Украине все еще высокий, или, скорее, сверхвысокий уровень коррупции,

– пишет Анна Маляр.

Директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отмечает: конфликт в Холодницкого возник не с Луценко, а с Сытником. И этот конфликт начался давно.

"Первую скрипку в скандале с руководителем САП Холодницким играет НАБУ. ГПУ уже выступает провайдером, которая имеет полномочия, которые отсутствуют в НАБУ. По процедуре НАБУ должна расследовать деятельность Холодницкого. Поэтому Сытник пошел в ГПУ, чтобы начать следствие. Хотя сам Холодницкий утверждает, что НАБУ дает ему сырые дела, которые он не хочет визировать", – говорит эксперт.

По его словам, подозрения спецпрокурора Холодницкого – серьезный педагогический момент. Даже тот, кто борется с коррупцией, не является неприкосновенным. Поэтому, по мнению Леонова, если вину Холодницкого в нарушении прокурорской этики докажут, то он должен уйти в отставку.

На самом деле, утверждают эксперты, конфликт имеет внешние, а не внутренние причины. И катализатором выступили США, которые требовали создания антикоррупционных органов – НАБУ, САП и антикоррупционного суда. И сейчас устали от бездействия по борьбе с коррупцией. Как отмечает сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев, Холодницкий очень устраивал власть. Он напоминает: на эту должность рассматривались две кандидатуры: Холодницкого и его нынешнего первого заместителя Максима Грищука. И именно на него делали ставку США. Однако тогдашний генпрокурор Шокин фактически в ручном режиме назначил Холодницкого, хотя Грищук набрал больше голосов.

Первый звонок прозвучал, когда под давлением США был уволен Шокин, о чем публично заявил экс-вице-президент Байден. Холодницкий остался без прикрытия. Следующий шаг был прогнозируемым – атака со стороны НАБУ, которое подконтрольно США. Утечка информации о жучке – не случайна. Кто же оперативные мероприятия по расследованию выносит на всеобщее обозрение? Надо было сформировать соответствующее общественное мнение в отношении Холодницкого о возможных коррупционных схемах,

– утверждает Снегирев.

По словам специалиста, США хотят наконец выстроить четкую вертикаль антикоррупционных органов в Украине, независимую от влияния власти.

Холодницкого уволят, Луценко приготовиться?

Уволят ли Холодницкого – пока сложно говорить. По мнению Снегирева, Администрация президента начала сейчас торги с США. И для этого очень удачно использует юридические коллизии и несовершенство антикоррупционного законодательства. Холодницкий написал только заявление о своем отстранении на время расследования. И тут возникает вопрос: кто же возглавит САП? С одной стороны, замечает Снегирев, согласно положениям САП, если руководителя устраняют, автоматически его обязанности исполняет первый заместитель. То есть Грищук, на которого и рассчитывают в Вашингтоне. С другой, согласно закону о прокуратуре, САП должен возглавить Луценко.

На эти коллизии указывает и Анна Маляр. Юрист отмечает: САП осуществляет надзор за соблюдением законов НАБУ. А НАБУ открыло сейчас уголовное производство в отношении руководителя САП. Эта сложная конструкция взаимного контроля – замкнутый круг.

"Сейчас как раз возможность для законодателей продумать механизм привлечения руководителя САП к уголовной ответственности так, чтобы это не делал орган, за деятельностью которого он осуществляет надзор – НАБУ. Потому что в украинских реалиях этот механизм может давать сбой, особенно перед выборами. Хочешь – не хочешь, а появляются подозрения в злоупотреблении таким механизмом", – считает Маляр.

Холодницкий полностью устраивает украинскую власть. Но не США

Дмитрий Снегирев считает, что власть Украины тянет время. Он напоминает о скандале недельной давности, когда появилась информация о том, что США отменили Луценко визу. Затем эта информация не подтвердилась. До сих пор неизвестно, почему был отменен визит генпрокурора в США. А это, убежден эксперт, прямой намек Луценко – если правоохранители будут играть не по правилам, то Луценко ждет судьба Шокина.

Идут торги между администрацией президента Порошенко и США за пост САП. Потому что если эта вертикаль реально заработает – это смертельный приговор для многих провластных политиков и чиновников. Будет разрушена вся вертикаль коррупции, на которой построена украинская власть,

– отмечает Снегирев.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает: самая большая проблема антикоррупционных органов – не играть по двойным стандартам. Поэтому и нынешним руководителям НАБУ и САП, и тем, кто придет после них, надо осознать одно: у них не должно быть скелетов в шкафу. При этом, по его мнению, ситуация в украинских антикоррупционных органах – объективные процессы, которые происходят во всем мире. По его словам, сегодня за коррупцию судят бывших президентов Бразилии, Аргентины, Южной Кореи. В Латвии голову центробанка уволили за причастность к сомнительным финансовым действиям.

Как считает Бала, все движется в направлении того, что украинских коррупционеров-чиновников накажут. Как бы это не предотвращали политики, которые очень не хотят голосовать за закон об антикоррупционном суде. По мнению Виталия Балы, учитывая то, что Украина серьезно зависит не только от финансовой, экономической, но и политической, дипломатической и военной поддержки наших партнеров, то будет это нравиться политикам или нет – они будут двигаться в этом направлении. Хоть и не быстро.

Украинские политики не осознают, что находятся между молотом и наковальней. Молот – это наши западные партнеры. А наковальня – граждане, которым надоела коррупция, которая входит в первую тройку главных проблем украинцев. Чем быстрее политики это осознают, тем будут иметь большую поддержку украинцев. Если мешать этому объективному процессу, то для них это ничем хорошим не закончится. Рано или поздно им постучат в дверь,

– подчеркнул Виталий Бала.

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