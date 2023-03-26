"Проиграли 95 кварталу": в сети "гуляет" скандальный разговор продюсера Пригожина и Ахмедова

Возмутительные настроения в российском обществе не утихают. Даже представители российской "элиты", годами обогащавшиеся благодаря Кремлю, вслух высказали свое настоящее мнение о диктаторе и его окружении.

В сети появилась аудиозапись скандального телефонного разговора между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и известным российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Учитывая сказанное, разговор состоялся около 2 месяцев назад.

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Из Путина создали медиа-героя, а он оказался "пустышкой"

Разговор Ахмедова и Пригожина, обнародованный в сети, хорошо транслирует настроения, которые доминируют среди представителей российской элиты. Те, кто привык к диктаторскому режиму и радостно использовал его в свою пользу, уже не видят в Путине "героя" и "спасителя".

Справка. Фархад Ахмедов – российский олигарх, наживший состояние при режиме Путина. Неоднократно заявлял о "внешних врагах" России и подыгрывал кремлевской пропаганде.

Иосиф Пригожин – известный в России музыкальный продюсер. Был "доверенным лицом" Путина во время президентских выборов. В 2014 году поддержал аннексию Крыма, а в феврале 2022 – признание сепаратистов на Донбассе. Позитивно высказывался о Путине и восхищался им.

(Информация из открытых источников)

В частности, Ахмедов назвал Путина "сатаной" и добавил, что тот никогда не был настоящим лидером, скорее "медиа-героем". Пригожин подтвердил его слова и отметил, что "в принципе он (Путин – 24 Канал) похоронил русский народ".

Что обсуждали олигархи:

Кремлевского диктатора и его окружение;

перспективы (точнее, их отсутствие) войны против Украины;

возможность применения Путиным ядерного оружия;

военное командование и ситуацию в росармии;

неутешительное будущее России.

В разговоре прослеживается тотальное отчаяние олигархов и их понимание того, что Россию ожидает беспросветная тьма из-за всего, что натворили захватчики на украинской земле. Фархад Ахмедов, например, считает, что будущее жителей страны-агрессора – фашизм и военная диктатура.

Вопрос о том, что после них будет? И как будет? Пойдут, б***ть, с одной стороны, "кадыровцы", "пригожинцы", будут опричники. Будет "махновщина". Будут махать кинжалами, кувалдами,

– попытался предсказать будущее миллиардер.

Фрагмент разговора Ахмедова с Пригожиным: смотрите видео (18+: присутствует нецензурная лексика)

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Пригожин заявил, что аудио фейковое и сгенерировано нейросетью

Как только скандальное аудио разлетелось по интернету, Иосиф Пригожин немедленно записал в своем телеграм-канале видеообращение, где начал оправдываться за сказанное. Он заявил, что разговор якобы является фейком и постановкой, сгенерированной нейросетью

Ситуация еще раз показывает, что российская элита выражает свое недовольство исключительно "за спиной" у военного руководства и власти. А когда дело доходит до публичной критики, то в большинстве своем пятится, ведь боится потерять нагретое место.

При этом заметим, что недовольства, высказанные Пригожиным и Ахмедовым в телефонном разговоре, касаются провалов войны, а не ее наличия. Олигархов больше тревожит факт, что "могущественная Россия" проигрывает "95 кварталу", чем то, что государство-агрессор вторглось на территорию суверенной страны и пытается ее захватить.

К слову, отчаяние напало не только на российскую элиту, но и на войско оккупантов. Так, российский военный пришел из наряда и прострелил себе голову. Захватчики не выдерживают психологически и совершают самоубийства.