"Проиграли 95 кварталу": в сети "гуляет" скандальный разговор продюсера Пригожина и Ахмедова
Возмутительные настроения в российском обществе не утихают. Даже представители российской "элиты", годами обогащавшиеся благодаря Кремлю, вслух высказали свое настоящее мнение о диктаторе и его окружении.
В сети появилась аудиозапись скандального телефонного разговора между российским миллиардером Фархадом Ахмедовым и известным российским музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Учитывая сказанное, разговор состоялся около 2 месяцев назад.
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Из Путина создали медиа-героя, а он оказался "пустышкой"
Разговор Ахмедова и Пригожина, обнародованный в сети, хорошо транслирует настроения, которые доминируют среди представителей российской элиты. Те, кто привык к диктаторскому режиму и радостно использовал его в свою пользу, уже не видят в Путине "героя" и "спасителя".
Справка. Фархад Ахмедов – российский олигарх, наживший состояние при режиме Путина. Неоднократно заявлял о "внешних врагах" России и подыгрывал кремлевской пропаганде.
Иосиф Пригожин – известный в России музыкальный продюсер. Был "доверенным лицом" Путина во время президентских выборов. В 2014 году поддержал аннексию Крыма, а в феврале 2022 – признание сепаратистов на Донбассе. Позитивно высказывался о Путине и восхищался им.
(Информация из открытых источников)
В частности, Ахмедов назвал Путина "сатаной" и добавил, что тот никогда не был настоящим лидером, скорее "медиа-героем". Пригожин подтвердил его слова и отметил, что "в принципе он (Путин – 24 Канал) похоронил русский народ".
Что обсуждали олигархи:
- Кремлевского диктатора и его окружение;
- перспективы (точнее, их отсутствие) войны против Украины;
- возможность применения Путиным ядерного оружия;
- военное командование и ситуацию в росармии;
- неутешительное будущее России.
В разговоре прослеживается тотальное отчаяние олигархов и их понимание того, что Россию ожидает беспросветная тьма из-за всего, что натворили захватчики на украинской земле. Фархад Ахмедов, например, считает, что будущее жителей страны-агрессора – фашизм и военная диктатура.
Вопрос о том, что после них будет? И как будет? Пойдут, б***ть, с одной стороны, "кадыровцы", "пригожинцы", будут опричники. Будет "махновщина". Будут махать кинжалами, кувалдами,
– попытался предсказать будущее миллиардер.
Фрагмент разговора Ахмедова с Пригожиным: смотрите видео (18+: присутствует нецензурная лексика)
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Пригожин заявил, что аудио фейковое и сгенерировано нейросетью
Как только скандальное аудио разлетелось по интернету, Иосиф Пригожин немедленно записал в своем телеграм-канале видеообращение, где начал оправдываться за сказанное. Он заявил, что разговор якобы является фейком и постановкой, сгенерированной нейросетью
Ситуация еще раз показывает, что российская элита выражает свое недовольство исключительно "за спиной" у военного руководства и власти. А когда дело доходит до публичной критики, то в большинстве своем пятится, ведь боится потерять нагретое место.
При этом заметим, что недовольства, высказанные Пригожиным и Ахмедовым в телефонном разговоре, касаются провалов войны, а не ее наличия. Олигархов больше тревожит факт, что "могущественная Россия" проигрывает "95 кварталу", чем то, что государство-агрессор вторглось на территорию суверенной страны и пытается ее захватить.
К слову, отчаяние напало не только на российскую элиту, но и на войско оккупантов. Так, российский военный пришел из наряда и прострелил себе голову. Захватчики не выдерживают психологически и совершают самоубийства.