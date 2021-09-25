Скандальная российская шпионка Бутина получит кресло в Госдуме
Источник:Интерфакс
Мария Бутина получила мандат депутата Госдумы России. В 2018 году США обвинили ее в шпионаже в пользу России, и полтора года она провела в тюрьме.
Мария Бутіна шла на выборы в списке "Единой России" за №2. Поскольку первый кандидат от своего мандата отказался, в Госдуму попадет именно шпионка.
Между тем Легитимность Путина постепенно сходит на нет
Как Бутина получила мандат в Госдуму
Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев отказался от мандата депутата Государственной думы. Поэтому мандат будет передан Марии Бутиной, которая идет второй в региональном списке партии.
В своем Инстаграме Бутина опубликовала видео, в котором поблагодарила всех за поздравления и поддержку. Очевидно, она не собирается отказываться от депутатского кресла в Думе.
Чем известна Мария Бутина
- Прежде всего, шпионажем в США, в котором призналась.
- Она была помощницей сенатора Александра Торшина и автором общественного движения "Право на оружие".
- В США Бутина оказалась по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне.
- В июле 2018 года ее арестовали: Минюст США предъявил ей обвинение в "преступном сговоре" для работы в США "как иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".
- В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона Соединенных Штатов об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.
- 26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам за решеткой. После того, как она отсидела срок, ее депортировали.