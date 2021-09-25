Скандальная российская шпионка Бутина получит кресло в Госдуме

25 сентября 2021 , 17:08
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Источник:

Интерфакс

Мария Бутина получила мандат депутата Госдумы России. В 2018 году США обвинили ее в шпионаже в пользу России, и полтора года она провела в тюрьме.

Мария Бутіна шла на выборы в списке "Единой России" за №2. Поскольку первый кандидат от своего мандата отказался, в Госдуму попадет именно шпионка.

Между тем Легитимность Путина постепенно сходит на нет

Как Бутина получила мандат в Госдуму

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев отказался от мандата депутата Государственной думы. Поэтому мандат будет передан Марии Бутиной, которая идет второй в региональном списке партии.

В своем Инстаграме Бутина опубликовала видео, в котором поблагодарила всех за поздравления и поддержку. Очевидно, она не собирается отказываться от депутатского кресла в Думе.

Чем известна Мария Бутина

  • Прежде всего, шпионажем в США, в котором призналась.
  • Она была помощницей сенатора Александра Торшина и автором общественного движения "Право на оружие".
  • В США Бутина оказалась по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне.
  • В июле 2018 года ее арестовали: Минюст США предъявил ей обвинение в "преступном сговоре" для работы в США "как иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".
  • В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона Соединенных Штатов об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.
  • 26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам за решеткой. После того, как она отсидела срок, ее депортировали.
Автор: Вероніка Климська