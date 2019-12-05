Скандальный сюжет с Крымом на телевидении Венгрии: появилась реакция посольства

Посольство Украины в Венгрии обратилось к центральному венгерскому телеканалу М1 с требованием исправить скандальную надпись в видеосюжете. Там Крым обозначен территорией России.

В посольстве отметили – надеются, таких случаев не будет в будущем, об этом написали на своей фейсбук-странице.

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На венгерском телеканале под названием М1 показали сюжет из аннексированного Крыма, который подписали как российскую территорию. Интересно, что этот венгерский канал транслируют на украинском Закарпатье.

Посольство в ответ обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии – требуют исправить надпись.

Мы искренне надеемся, что указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины. В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования,

– указывают в диппредставительстве.

Дипломаты добавили, что ожидают исправления надписи на видео соответствии с международным правом и официальной позицией Венгрии.

Венгерский телеканал М1 работает с 1957 года. В 2015-м был перезапущен как 24-часовой канал новостей.

Отметим, между Украиной и Венгрией в последнее время сохраняются довольно напряженные отношения. Так, венгерский посол Ийдярто недавно оскандалился громким заявлением о том, что в Украине "слишком много украинского языка". Также в российской Госдуме заявили, что от Венгрии им поступило предложение – вместе защищать права нацменьшинств в Украине.

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