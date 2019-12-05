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      Скандальний сюжет із Кримом на телебаченні Угорщини: з'явилась реакція посольства

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      Посольство України відреагувало на сюжет з "російським" Кримом на угорському телеканалі / Ілюстративне фото

      Посольство України в Угорщини звернулося до центрального угорського телеканалі М1 з вимогою виправити скандальний напис у відеосюжеті. Там Крим позначено територією Росії.

      У посольстві наголосили – сподіваються, таких випадків не буде у майбутньому, про це написали на своїй фейсбук-сторінці.

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      На угорському телеканалі під назвою М1 показали сюжет з анексованого Криму, який підписали як російську територію. Цікаво, що цей угорський канал транслюють на українському Закарпатті.

      Посольство у відповідь звернулось до телеканалу та до Міністерства зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини – вимагають виправити напис.

      Ми щиро сподіваємося, що зазначений випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування,
      – зазначать у диппредставництві.

      Дипломати додали, що очікують на виправлення напису на відео відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини. 

      Угорський телеканал М1 працює з 1957 року. У 2015-му був перезапущений як 24-годинний канал новин.

      Зазначимо, між Україною та Угорщиною останнім часом зберігаються доволі напружені відносини. Так, угорський посол Ійдярто нещодавно оскандалився гучною заявою про те, що в Україні "забагато української мови". Також в російській Держдумі заявили, що від Угорщини їм надійшла пропозиція – разом захищати права нацменшин в Україні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Скандал ЗМІ Медіа Анексія Криму
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