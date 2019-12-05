Скандальний сюжет із Кримом на телебаченні Угорщини: з'явилась реакція посольства
Посольство України в Угорщини звернулося до центрального угорського телеканалі М1 з вимогою виправити скандальний напис у відеосюжеті. Там Крим позначено територією Росії.
У посольстві наголосили – сподіваються, таких випадків не буде у майбутньому, про це написали на своїй фейсбук-сторінці.
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На угорському телеканалі під назвою М1 показали сюжет з анексованого Криму, який підписали як російську територію. Цікаво, що цей угорський канал транслюють на українському Закарпатті.
Посольство у відповідь звернулось до телеканалу та до Міністерства зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини – вимагають виправити напис.
Ми щиро сподіваємося, що зазначений випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, враховуючи постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. Водночас ми не можемо залишати такі помилки без реагування,
– зазначать у диппредставництві.
Дипломати додали, що очікують на виправлення напису на відео відповідно до міжнародного права та офіційної позиції Угорщини.
Угорський телеканал М1 працює з 1957 року. У 2015-му був перезапущений як 24-годинний канал новин.
Зазначимо, між Україною та Угорщиною останнім часом зберігаються доволі напружені відносини. Так, угорський посол Ійдярто нещодавно оскандалився гучною заявою про те, що в Україні "забагато української мови". Також в російській Держдумі заявили, що від Угорщини їм надійшла пропозиція – разом захищати права нацменшин в Україні.
Останні скандали із зображенням українського Криму:
- Останній гучний скандал стався з американською компанією Apple. Її додаток "Погода" з території РФ почав показувати Крим як російську територію. В Apple згодом пояснили: зміни у свій додаток "Погода" внесли тільки для російських користувачів через новий закон. Компанія також пообіцяла "глибше поглянути на політику маркування "спірних територій" після скандалу.
- Окрім того, наприкінці листопада російським Севастополь назвали у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), штаб-квартира якого розташована у Лондоні. Таку згадку виявили в останньому номері журналу Survival, який випускає інститут.
- В халепу втрапило й імените американське видання The New York Times. Там в одному з матеріалів опублікували карту України без анексованого півострова.