Скандальное заявление словацкого министра относительно Крыма: премьер объяснил ситуацию

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил, что его правительство не будет предпринимать никаких действий, которые будут оправдывать нарушение Россией международного права. Хотя ранее член его правительства – Рихард Сулик заявил, что санкции против Москвы принесли ущерб.

Вице-премьер и министр экономики заявил, что Россия никогда не вернет оккупированный Крым. Гегер отметил, что Словакия была среди тех государств, которые осудили оккупацию Крыма.

Ранее Главы МИД 3 стран Центральной Европы планируют совместный визит в Украину

Это внешнеполитическая линия правительства, – премьер

Во время правления Роберта Фицо Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили оккупацию Крыма и ввели санкции в отношении России. Это официальная внешнеполитическая линия Словакии, в которой ничего не изменилось и которая обязательна для членов правительства,

– сказал премьер-министр.

По словам Гегера, решать ситуацию с Суликом, который, очевидно, не придерживается внешнеполитической линии правительства, должен министр иностранных дел.

Как отреагировали на скандал в МИД Украины

Ранее в МИД Украины прокомментировали заявление Рихарда Сулика. Позиция украинского дипломатического ведомства была достаточно жесткой. Официальный Киев требует официального опровержения Словакии.

Читайте также В Германии эксперты призывают правительство радикально изменить политику в отношении России

Недавние политические скандалы с оккупированным Крымом:

Украинский полуостров называл "российским" президент Болгарии Румен Радев. Политик известен своими пророссийскими взглядами. В администрации главы государства пытались объяснить, что якобы "Крым находится под контролем России".

На сайте чемпионата Испании по футболу указали Крым – как российскую территорию. Однако поспешили ошибку исправить.

Такую же ошибку совершил и один из французских телеканалов.

Интересно: как и о чем лгала российская пропаганда в 2021 году