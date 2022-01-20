Скандальное заявление словацкого министра относительно Крыма: премьер объяснил ситуацию
Источник:DennikN
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заверил, что его правительство не будет предпринимать никаких действий, которые будут оправдывать нарушение Россией международного права. Хотя ранее член его правительства – Рихард Сулик заявил, что санкции против Москвы принесли ущерб.
Вице-премьер и министр экономики заявил, что Россия никогда не вернет оккупированный Крым. Гегер отметил, что Словакия была среди тех государств, которые осудили оккупацию Крыма.
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Это внешнеполитическая линия правительства, – премьер
Во время правления Роберта Фицо Словацкая Республика присоединилась к государствам, которые осудили оккупацию Крыма и ввели санкции в отношении России. Это официальная внешнеполитическая линия Словакии, в которой ничего не изменилось и которая обязательна для членов правительства,
– сказал премьер-министр.
По словам Гегера, решать ситуацию с Суликом, который, очевидно, не придерживается внешнеполитической линии правительства, должен министр иностранных дел.
Как отреагировали на скандал в МИД Украины
Ранее в МИД Украины прокомментировали заявление Рихарда Сулика. Позиция украинского дипломатического ведомства была достаточно жесткой. Официальный Киев требует официального опровержения Словакии.
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Недавние политические скандалы с оккупированным Крымом:
- Украинский полуостров называл "российским" президент Болгарии Румен Радев. Политик известен своими пророссийскими взглядами. В администрации главы государства пытались объяснить, что якобы "Крым находится под контролем России".
- На сайте чемпионата Испании по футболу указали Крым – как российскую территорию. Однако поспешили ошибку исправить.
- Такую же ошибку совершил и один из французских телеканалов.
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