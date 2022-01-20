Віцепрем'єр та міністр економіки заявив, що Росія ніколи не поверне окупований Крим. Геґер, натомість наголосив, що Словаччина була серед тих держав, які засудили окупацію Криму.

Раніше Глави МЗС 3 країн Центральної Європи планують спільний візит в Україну

Це зовнішньополітична лінія уряду, – прем'єр

Під час правління Роберта Фіцо Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили окупацію Криму та ввели санкції щодо Росії. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словаччини, в якій нічого не змінилося і яка є обов'язковою для членів уряду,

– сказав прем'єр-міністр.

За словами Геґера, вирішувати ситуацію з Суликом, який, очевидно, не дотримується зовнішньополітичної лінії уряду, має міністр закордонних справ.

Як відреагували на скандал в МЗС України

Раніше в МЗС України прокоментували заяву Ріхарда Сулика. Позиція українського дипломатичного відомства була досить жорсткою. Офіційний Київ вимагає офіційного спростування від Словаччини.

Читайте також У Німеччині експерти закликають уряд радикально змінити політику щодо Росії

Нещодавні політичні скандали з окупованим Кримом:

Український півострів називав "російським" президент Болгарії Румен Радев. Політик відомий своїми проросійськими поглядами. В адміністрації глави держави пробували пояснити, що, мовляв, "Крим перебуває під контролем Росії".

На сайті чемпіонату Іспанії з футболу вказали Крим – як російську територію. Проте поспішили цю помилку виправити.

Таку саму помилку зробив і один з французьких телеканалів.

Цікаво: як і про що брехала російська пропаганда у 2021 році