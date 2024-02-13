Опасное заявление – в НАТО резко ответили Трампу, который поощрял Россию атаковать страны-члены
Руководительница американского посольства при НАТО Джулиан Смит назвала заявление экс-президента США Дональда Трампа о его желании поощрять Россию к нападению на государства-члены НАТО безответственным. Об этом она сообщила во время брифинга накануне заседания "Рамштайн", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
На днях Дональд Трамп заявил, что может поощрить россиян атаковать любого союзника Североатлантического альянса. Речь якобы о тех странах, которые не выполнили финансовые обязательства перед блоком. Это заявление уже раскритиковали Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, а также Белый дом.
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Реакция на скандальное заявление Трампа о НАТО
Госпожа посол США при Североатлантическом Альянсе отреагировала и отметила, что в случае нападения на государства – члены НАТО защищать территории придется и американским солдатам.
Поощрение Кремля атаковать любого члена НАТО или территорию Альянса действительно подвергает наших военных, солдат США и солдат наших союзников большой опасности. Делать такие заявления опасно и, честно говоря, безответственно,
– сказала она.
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Как эксперты оценивают такое заявление Трампа и на кого оно направлено
- Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко говорит, что таким образом Трамп напоминает о своем первом президентстве. Тогда он требовал, чтобы страны Европы, которые являются членами НАТО, выделяли более 2% ВВП на оборону.
- Но сейчас времена изменились и половина стран НАТО выделяет больше, чем это было в 2017 – 2018 годах. Так заявления Трампа демонстрируют, что он остался в прошлом, и подрывают такое важное единство Альянса. Трамп хотел бы разделить НАТО на США и Европу, и это откровенное вредительство.
- Политолог Николай Давидюк сказал, что в семье НАТО токсичные отношения. Но для Украины это заявление Трампа может пойти на пользу: хотя оно резкое, но возвращает в реальность некоторых союзников, например, Польшу.