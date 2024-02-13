Опасное заявление – в НАТО резко ответили Трампу, который поощрял Россию атаковать страны-члены

Руководительница американского посольства при НАТО Джулиан Смит назвала заявление экс-президента США Дональда Трампа о его желании поощрять Россию к нападению на государства-члены НАТО безответственным. Об этом она сообщила во время брифинга накануне заседания "Рамштайн", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

На днях Дональд Трамп заявил, что может поощрить россиян атаковать любого союзника Североатлантического альянса. Речь якобы о тех странах, которые не выполнили финансовые обязательства перед блоком. Это заявление уже раскритиковали Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, а также Белый дом.

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Реакция на скандальное заявление Трампа о НАТО

Госпожа посол США при Североатлантическом Альянсе отреагировала и отметила, что в случае нападения на государства – члены НАТО защищать территории придется и американским солдатам.

Поощрение Кремля атаковать любого члена НАТО или территорию Альянса действительно подвергает наших военных, солдат США и солдат наших союзников большой опасности. Делать такие заявления опасно и, честно говоря, безответственно,

– сказала она.

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Как эксперты оценивают такое заявление Трампа и на кого оно направлено