Скандального экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск

Скандального экс-главу Конституционного Суда Александра Тупицкого 27 мая объявили в розыск. Соответствующее решение по ходатайству прокуроров принял Подольский районный суд Киева.

Такое решение было принято с учетом того, что Тупицкий уклонялся от суда. Кроме того, 17 марта он незаконно пересек границу и уехал за пределы Украины.

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Судья сейчас находится на территории Австрии

По данным следствия, экс-глава Конституционного Суда незаконно пересек границу на пропускном пункте "Косино" в Закарпатской области. В настоящее время он находится на территории Австрии.

Обвинения против скандального экс-судьи Тупицкого в Подольский районный суд направили еще год назад – 25 мая 2021 года.

В чем подозревают Тупицкого

По данным следствия, в 2018 году Александр Тупицкий вместе со своим товарищем – председателем Высшего хозяйственного суда – осуществлял подкуп свидетеля, чтобы тот не свидетельствовал или давал ложные показания по делу о незаконном завладении активами Зуевского энергомеханического завода. К слову, председатель Высшего хозяйственного суда также находится в розыске.

Кроме того, в течение 2018-2019 годов неоднократно давал ложные показания следователям в ходе расследования дел, в которых он был в роли обвиняемого.

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