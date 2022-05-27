Скандального экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск
Скандального экс-главу Конституционного Суда Александра Тупицкого 27 мая объявили в розыск. Соответствующее решение по ходатайству прокуроров принял Подольский районный суд Киева.
Такое решение было принято с учетом того, что Тупицкий уклонялся от суда. Кроме того, 17 марта он незаконно пересек границу и уехал за пределы Украины.
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Судья сейчас находится на территории Австрии
По данным следствия, экс-глава Конституционного Суда незаконно пересек границу на пропускном пункте "Косино" в Закарпатской области. В настоящее время он находится на территории Австрии.
Обвинения против скандального экс-судьи Тупицкого в Подольский районный суд направили еще год назад – 25 мая 2021 года.
В чем подозревают Тупицкого
По данным следствия, в 2018 году Александр Тупицкий вместе со своим товарищем – председателем Высшего хозяйственного суда – осуществлял подкуп свидетеля, чтобы тот не свидетельствовал или давал ложные показания по делу о незаконном завладении активами Зуевского энергомеханического завода. К слову, председатель Высшего хозяйственного суда также находится в розыске.
Кроме того, в течение 2018-2019 годов неоднократно давал ложные показания следователям в ходе расследования дел, в которых он был в роли обвиняемого.
Скандал с Тупицким: главное
- В марте 2021 года президент Владимир Зеленский издал указ об отмене назначения судьями Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Верховный Суд признал этот указ противоправным, однако Офис Президента подал апелляцию.
- В ноябре Владимир Зеленский на места уволенных судей назначил Александра Петришина и Оксану Грищук. Однако Конституционный Суд отказался приводить новых судей к присяге, поскольку считал указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина незаконным.
- В декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого за взяточничество. Однако сам экс-судья убеждал, что санкций якобы никто не вводил.
- 30 декабря Конституционный Суд выплатил Тупицкому более 900 тысяч гривен "недополученных во время карантина".
- 19 мая 2022 года Конституционный Суд привел к присяге назначенного на место Тупицкого профессора кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета Оксану Грищук.
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