В скандальном ОАСК говорят, что у них закончились деньги

Окружной админсуд Киева заявил, что у них нет денег на зарплаты работникам. Такое положение вещей в суде, который планируют ликвидировать, назвали "тотальным недофинансированием".

В Окружном административном суде Киева по состоянию на 30 сентября нет денег на выполнение своих функций. Как заявила пресс-служба суда, выплатить зарплату работникам не из чего.

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"Отток квалифицированных кадров"

Тотальное недофинансирование, как утверждают в ОАСК, привело к тому, что фонд оплаты труда полностью исчерпан. При этом ОАСК говорит о существенном увеличении количества обращений граждан в суд.

В суде заявили, что, например, работник канцелярии, на которого возложена обязанность регистрации входящей корреспонденции – исков, ходатайств и других документов – в этом месяце получил около 7 тысяч гривен, что значительно ниже уровня средней зарплаты по Украине.

Такая ситуация вызвала отток квалифицированных кадров за последние три месяца уволились 13 сотрудников аппарата суда,

– сообщили в ОАСК.

В админсуде надеются, что ситуацию разрешат в ближайшее время.

ОАСК должны ликвидировать

Президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию ОАСК, ведь суд многочисленными скандалами потерял доверие к себе.

Соответствующий законопроект от президента о ликвидации ОАСК поступил в парламент 13 апреля.

Судьи ОАСК активно протестуют против решения и уже обратились к членам мониторингового комитета ПАСЕ.

Принять законопроект не успели на предыдущей сессии Рады и перенесли его на осеннюю.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский отметил, что закон должны принять до конца 2021 года.

В то же время активисты заявляют о затягивании в принятии законопроекта.