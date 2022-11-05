Примером этого могут служить заявления скандального миллиардера Илона Маска, откровенно подыгрывающего интересам России. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Агент 7.11

Эксперт отметил, что на Западе есть множество "агентов Кремля", которые делают "нужные" заявления и действуют в интересах России.

Илон Маск каждый день все больше выдает себя, как российский шпион. Он как только вошел в управление Twitter, сразу поручил ввести платные аккаунты, которые нужно было закончить до 7 ноября. Если этого не сделают – он уволит тех, кто за это отвечает. А 7 ноября – день "октябрьской социалистической революции", поэтому в СССР к этой дате все время что-то делали. Поэтому "в разведшколе Маск учился",

– иронически сказал Шейтельман.

По его словам, в Украине тоже "не должны быть наивными" по поводу информационной ситуации, поскольку Россия готовится к долговременной войне.

"В России создают министерство пропаганды, пытаясь исправить ситуацию. У нас мало времени, мы не можем себе позволить воевать 3 года, поскольку Украина имеет запас прочности по времени примерно 2 года, потому что Байден точно еще 2 года будет президентом. Путин будет тянуть это время и будет верить, что еще 2 года можно будет протянуть", – добавил аналитик.

Как Кремль использует своих агентов на Западе: смотрите видео

Где-то выигрываем – где-то проигрываем

По мнению политтехнолога, украинцам не нужно постоянно искать "измены" и "победы", поскольку в мире происходят равноценные как положительные, так и негативные события по поддержке Украины.

В Италии прошли выборы и новый премьер перед выборами делала заявления в пользу Украины и о поддержке – даже находясь в оппозиции. А вот в Израиле победил Нетаньяху, что довольно плохо по сравнению с Лапидом. С другой стороны, в правительство Израиля входит министр финансов Либерман, заявивший во время геноцида в Буче, что не знает "кто кого убил". А в новом правительстве его не будет. Мы где-то теряем, а где-то находим,

– объяснил политолог.

По его словам, такая же ситуация и с американскими выборами.

"Все решения, которые были в пользу Украины в США, они принимались двухпартийно и мне хочется верить, что в каждой партии большинство будет "за", плюс – закон о "ленд-лизе" уже есть. Время в наше ограниченное - мы имеем все делать быстро, пока эта поддержка есть, иначе она "иссякнет", – подчеркнул обозреватель.

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Он убежден, что для Киева есть еще один фактор, который в то же время "ужасен, но и в нашу пользу".

"Россияне постоянно совершают новые военные преступления. Причем, они меняют даже характер этих военных преступлений – все более жестокие и бессмысленные вещи. Каждое такое преступление снова отвергает их по отношению к Западу назад и уже даже их "агенты" России не могут выступать в их поддержку", – считает эксперт.

По его мнению, самым ярким примером стал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, который в начале войны "был откровенным агентом России, но затем вдруг изменился".

"Киссинджер изменился после Бучи, после других военных преступлений... Он понял, что не имел морального права до этого и что станет изгоем на Западе, если это будет поддерживать. Так и многие сейчас становятся такими, хотя есть еще также Шредер и Берлускони", – резюмировал Шейтельман.

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