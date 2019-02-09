Скандальные билборды против Зеленского во Львове: реакция Садового

Лидер "Самопомочи" и мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал провокационные билборды в адрес его конкурента на выборах президента-2019 Владимира Зеленского.

Как отметил политик на своей странице в Facebook, размещения фейковых чернушных билбордов – вещь недопустимая.

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Я могу не соглашаться с теми или иными позициями Владимира Зеленского. Могу также не хотеть видеть его на посту президента. В конце концов, он – мой оппонент на выборах. Но я категорически против того, чтобы кандидату в президенты в моем родном городе любой говорил "ты не имеешь права баллотироваться, потому что ты – клоун,

– отметил Андрей Садовой.

По его словам, такое во Львове уже случается не впервые на протяжении многих лет.

" Ответственность несет рекламодатель, и он будет наказан. Такой будет моя реакция и в том случае, если подобные вещи будут применены против Порошенко, Тимошенко или любого другого", – заявил кандидат в президенты.

Недавно во Львове заметили провокационные билборды, касающиеся лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. В частности, на них было написано "Весной жить по-новому. В федеральном округе. Зе! Президент (лозунг политической кампании Зеленского – 24 канал) – слуга народа! (название сериала о президенте Украины, в котором главную роль играет Зеленский и впоследствии созданной партии шоумена)"; "Весна придет – будут новые шутки про хохлов". Зе! Президент – слуга народа! ", а также "Зе!проданец – слуга у(R)ода", на котором изображен Владимир Зеленсский и олигарх Игорь Кломойський .



Билборды касаемо Зеленского появились на Лычаковской и Городоцкой улицах, а также на объездной дороге возле Львова



Мэр Львова Андрей Садовой назвал эти билборды "чернушным"



Авторы билбордов считают, что Зеленский является кандидатом олигарха Игоря Коломойского

8 февраля во львовском цирке должен был состояться концерт "Квартала", однако перед их выступлением представители ряда общественных организаций устроили акцию против Зеленского. Активисты обвиняли политика в том, что тот хотел встать перед Путиным на колени, а также убежал от журналистов, когда те спрашивали о его бизнесе в России. Однако, Зеленский опроверг это.



Акция против Зеленского у львовского цирка

Заметим, что одним из самых активных участников мероприятия оказался член ОО "УСУ АТО" Сергей Фаворский, который фигурировал в ряде расследований ZAXID.NET. По данным льввських СМИ, это мероприятие организовал бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.