Скандальные билборды против Зеленского во Львове: реакция Садового
Лидер "Самопомочи" и мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал провокационные билборды в адрес его конкурента на выборах президента-2019 Владимира Зеленского.
Как отметил политик на своей странице в Facebook, размещения фейковых чернушных билбордов –вещь недопустимая.
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Я могу не соглашаться с теми или иными позициями Владимира Зеленского. Могу также не хотеть видеть его на посту президента. В конце концов, он – мой оппонент на выборах. Но я категорически против того, чтобы кандидату в президенты в моем родном городе любой говорил "ты не имеешь права баллотироваться, потому что ты – клоун,
– отметил Андрей Садовой.
По его словам, такое во Львове уже случается не впервые на протяжении многих лет.
"Ответственность несет рекламодатель, и он будет наказан. Такой будет моя реакция и в том случае, если подобные вещи будут применены против Порошенко, Тимошенко или любого другого", – заявил кандидат в президенты.
Недавно во Львове заметили провокационные билборды, касающиеся лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. В частности, на них было написано "Весной жить по-новому. В федеральном округе. Зе! Президент (лозунг политической кампании Зеленского – 24 канал) – слуга народа! (название сериала о президенте Украины, в котором главную роль играет Зеленский и впоследствии созданной партии шоумена)"; "Весна придет – будут новые шутки про хохлов". Зе! Президент – слуга народа! ", а также "Зе!проданец – слуга у(R)ода", на котором изображен Владимир Зеленсский и олигарх Игорь Кломойський .
Билборды касаемо Зеленского появились на Лычаковской и Городоцкой улицах, а также на объездной дороге возле Львова
Мэр Львова Андрей Садовой назвал эти билборды "чернушным"
Авторы билбордов считают, что Зеленский является кандидатом олигарха Игоря Коломойского
8 февраля во львовском цирке должен был состояться концерт "Квартала", однако перед их выступлением представители ряда общественных организаций устроили акцию против Зеленского. Активисты обвиняли политика в том, что тот хотел встать перед Путиным на колени, а также убежал от журналистов, когда те спрашивали о его бизнесе в России. Однако, Зеленский опроверг это.
Акция против Зеленского у львовского цирка
Заметим, что одним из самых активных участников мероприятия оказался член ОО "УСУ АТО" Сергей Фаворский, который фигурировал в ряде расследований ZAXID.NET. По данным льввських СМИ, это мероприятие организовал бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.
Что известно о походе Зеленского в президенты? 31 декабря за несколько минут до Нового года на телеканале "1 + 1" вместо Президента Украины Петра Порошенко с приветственной речью выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Во время выступления он также заявил, что будет участвовать в выборах президента . А уже на следующий день шоумен начал открытую президентскую кампанию.
21 января его партия "Слуга народа" официально выдвинула новоиспеченного политика кандидатом в президенты. 24 января Зеленский обнародовал электронную декларацию за 2017 год, а 25 числа подал документы в ЦИК и объявил свою предвыборную программу.
По результатам двух последних соцопросов, которые проводили группа Рейтинг и совместно КМИС, "Социс" и Центр Разумкова, шоумен сейчас идет первым в избирательной гонке. Его преследуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко – второе и третье места соответственно.