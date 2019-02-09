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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Скандальные билборды против Зеленского во Львове: реакция Садового

      21 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Соцсети

      Лидер "Самопомочи" и мэр Львова Андрей Садовой раскритиковал провокационные билборды в адрес его конкурента на выборах президента-2019 Владимира Зеленского.

      Как отметил политик на своей странице в Facebook, размещения фейковых чернушных билбордов вещь недопустимая.

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      Я могу не соглашаться с теми или иными позициями Владимира Зеленского. Могу также не хотеть видеть его на посту президента. В конце концов, он – мой оппонент на выборах. Но я категорически против того, чтобы кандидату в президенты в моем родном городе любой говорил "ты не имеешь права баллотироваться, потому что ты – клоун,
      – отметил Андрей Садовой.

      По его словам, такое во Львове уже случается не впервые на протяжении многих лет.

      "Ответственность несет рекламодатель, и он будет наказан. Такой будет моя реакция и в том случае, если подобные вещи будут применены против Порошенко, Тимошенко или любого другого", – заявил кандидат в президенты.

      Недавно во Львове заметили провокационные билборды, касающиеся лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. В частности, на них было написано "Весной жить по-новому. В федеральном округе. Зе! Президент (лозунг политической кампании Зеленского – 24 канал) – слуга народа! (название сериала о президенте Украины, в котором главную роль играет Зеленский и впоследствии созданной партии шоумена)"; "Весна придет – будут новые шутки про хохлов". Зе! Президент – слуга народа! ", а также "Зе!проданец – слуга у(R)ода", на котором изображен Владимир Зеленсский и олигарх Игорь Кломойський .

      Львов, Зеленский, выборы президента, Львов, скандал
      Билборды касаемо Зеленского появились на Лычаковской и Городоцкой улицах, а также на объездной дороге возле Львова

      Львов, Зеленский, выборы президента, Львов, скандал
      Мэр Львова Андрей Садовой назвал эти билборды "чернушным"

      Львов, Зеленский, выборы президента, Львов, скандал
      Авторы билбордов считают, что Зеленский является кандидатом олигарха Игоря Коломойского 

      8 февраля во львовском цирке должен был состояться концерт "Квартала", однако перед их выступлением представители ряда общественных организаций устроили акцию против Зеленского. Активисты обвиняли политика в том, что тот хотел встать перед Путиным на колени, а также убежал от журналистов, когда те спрашивали о его бизнесе в России. Однако, Зеленский опроверг это.

      Зеленский, Львов, цирк, пикет, Квартал 95, выборы президента
      Акция против Зеленского у львовского цирка 

      Заметим, что одним из самых активных участников мероприятия оказался член ОО "УСУ АТО" Сергей Фаворский, который фигурировал в ряде расследований ZAXID.NET. По данным льввських СМИ, это мероприятие организовал бизнесмен и экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.

      Что известно о походе Зеленского в президенты? 31 декабря за несколько минут до Нового года на телеканале "1 + 1" вместо Президента Украины Петра Порошенко с приветственной речью выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Во время выступления он также заявил, что будет участвовать в выборах президента . А уже на следующий день шоумен начал открытую президентскую кампанию.

      21 января его  партия "Слуга народа" официально выдвинула  новоиспеченного политика кандидатом в президенты. 24 января Зеленский обнародовал  электронную декларацию за 2017 год, а 25 числа подал документы в ЦИК и объявил свою предвыборную программу.

      По результатам двух последних соцопросов, которые проводили группа Рейтинг и совместно КМИС, "Социс" и Центр Разумкова, шоумен сейчас идет первым в избирательной гонке. Его преследуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко – второе и третье места соответственно. 

      кандидат в президенты Владимир Зеленский: материалы 24 канала
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Скандал Владимир Зеленский Новости Львова Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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