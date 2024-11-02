Не ТЦК должен бегать за людьми, а они за ТЦК, – замкомандира 47 ОМБр, которая воюет на Курщине

В Украине обострилась проблема с уклонением от военной службы. Военные считают, что украинские мужчины сами должны штурмовать военкоматы, чтобы им дали возможность защищать государство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ заместителя командира 47 ОМБр с позывным "Кордон" Сухопутным силам. Сейчас эта бригада участвует в боевых действиях в Курской области.

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Заместитель командира 47 ОМБр о ТЦК и уклонистах

"Кордон" указывает, что сейчас очень большая проблема с уклонистами и ТЦК.

Я считаю, что каждый человек, который есть в Украине в такую ситуацию, должен сам идти в военкомат – так, как было это с нами. И штурмовать эти военкоматы, чтобы им дали оружие, чтобы защищать свою страну, свою семью, своих родных и близких. Не ТЦК должны бегать за людьми, а люди должны бегать за ТЦК для того, чтобы защитить свою страну,

– говорит военный.

Заместитель командира 47-й бригады отмечает, что каждый что-то может сделать для этого. Он понимает, что все боятся, но люди в армии все сами не вытянут. "Кордон" указывает, что все устают и морально, и физически.

К слову, главком Александр Сырский заметил, что сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.