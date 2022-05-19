Скажем нет Швеции и Финляндии в НАТО, – Эрдоган назвал страны "террористическими гнездами"

Турция продолжит блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз назвал скандинавские страны "очагом терроризма".

Эрдоган назвал Швецию – "страной террора"

Соответствующее заявление Эрдоган сделал 19 мая во время встречи с молодежью. Президент Турции заявил, что Анкара скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции в Альянс.

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Во время своего выступления турецкий лидер заявил, что Швеция и Финляндия "размещают" в своих странах террористов. Также Эрдоган сказал, что Швеция "гнездо терроризма".

Это те, кто размещает ячейки террористов в своих странах. Мы скажем нет вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Швеция – настоящее гнездо терроризма,

– заявил он.

Президент Турции подчеркнул, что НАТО – это организация безопасности. Из-за этого Турция не может смириться с присутствием в Альянсе Швеции и Финляндии, которые он назвал террористическими организациями.

"Швеция – страна террора. Если страна говорит "нет", она не может вступить в НАТО", – резюмировал он.

Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия на фоне российской агрессии в Украине решили вступить в НАТО. 18 мая обе страны официально подали заявку на вступление в Альянс. Эксперты считают, что скандинавские страны могут получить членство уже на следующем саммите НАТО, который пройдет летом в Мадриде.

Однако неожиданно президент Турции заявил, что Анкара против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Впоследствии советник Эрдогана Ибрагим Калын подробнее объяснил позицию Турции. Он заявил, что Турция не планирует блокировать процесс, но призывает уладить определенные проблемы и разногласия.

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После этого Эрдоган сделал несколько критических заявлений. В частности, он сказал, что не может поддержать членство Швеции в Финляндии в НАТО из-за того, что они вводят санкции против Турции.

В СМИ появилась информация, что Турция может не блокировать расширение НАТО, если выполнят ее требования. Среди них:

объявление Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана и ее дочерних организаций – террористическими;

отмена эмбарго на поставки оружия в Турцию;

новые самолеты и снятие санкций из-за российского оружия.

После того, как Швеция и Финляндия подали заявки, 18 мая встретились послы Альянса, чтобы начать переговоры. Однако Турция заблокировала процесс.

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