В Острогожске под Воронежем горит склад боеприпасов: яркие видео после атаки дронов
У россиян в ночь на 24 августа было громко в Острогожске Воронежской области. В частности, враги в телеграм-каналах жаловались на детонацию боеприпасов.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что якобы ПВО сбила несколько дронов. Однако он признал пожар и детонацию боеприпасов, пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре на складе боеприпасов россиян
Гусев заявил, что в результате "падения обломков" начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. У россиян традиционно не было ни раненых, ни повреждений.
У россиян вспыхнул пожар на складе боекомплекта: смотрите видео
Однако впоследствии в Острогожском районе на территории трех населенных пунктов ввели режим чрезвычайной ситуации. Даже эвакуировали 200 человек, из них якобы двое раненых.
У россиян детонируют боеприпасы: смотрите видео
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Как у россиян горит склад: смотрите видео
По состоянию на 7:57 24 августа детонация продолжалась.
В Острогожске Воронежской области произошло попадание обломков сбитого БПЛА, что привело к пожару и детонации взрывоопасных объектов – простыми словами: горит склад боекомплекта,
– заявили в телеграм-канале "Оперативный ВСУ".
В Острогожске паника из-за детонации боеприпасов: смотрите видео
В одном из российских телеграм-каналов отметили, что в Острогожске размещался учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны России.
Россияне показали, как детонируют боеприпасы на складе: смотрите видео
Стоит заметить, что российское минобороны заявило, что "сбило" 5 беспилотников.