Губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв заявив, що буцімто "ППО" "збила" декілька дронів. Проте він визнав пожежу та детонацію боєприпасів, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на складі боєприпасів росіян

Гусєв заявив, що внаслідок "падіння уламків" почалася пожежа, що викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів. У росіян традиційно не було ані поранених, ані пошкоджень.

У росіян спалахнула пожежа на складі боєкомплекту: дивіться відео

Проте згодом в Острогозькому районі на території трьох населених пунктів запровадили режим надзвичайної ситуації. Навіть евакуювали 200 людей та нібито двоє поранених.

У росіян детонують боєприпаси: дивіться відео

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Як у росіян горить склад: дивіться відео

Станом на 7:57 24 серпня детонація тривала.

У Острогозьку Воронезької області сталось "влучання уламків збитого БпЛА, що призвело до пожежі та детонації вибухонебезпечних об'єктів" – простими словами горить склад боєкомплекту,

– заявили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

В Острогозьку паніка через детонацію боєприпасів: дивіться відео

У одному з російських телеграм-каналів відзначили, що в Острогозьку розміщувався навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби міністерства оборони Росії.

Росіяни показали, як детонують боєприпаси на складі: дивіться відео

Варто зауважити, що російське міноборони заявило, що "збило" 5 безпілотників.