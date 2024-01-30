Партизаны нашли склад "Калибров" в Севастополе: "Атеш" опубликовал координаты

Агенты партизанского движения "Атеш" продолжают обнаруживать военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. Так, им удалось найти склады, на которых, вероятно, хранят крылатые ракеты типа "Калибр".

Кроме того, на днях партизаны также провели разведку на одном из объектов корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Москве. В "Атеш" отметили, что это крупнейшее предприятие, которое занимается производством оружия для атак на украинские города.

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Как отметили в "Атеш", агенты провели разведку к северу от Сухарной бухты. Там обнаружили склады с боеприпасами, где, вероятно, хранятся и крылатые ракеты типа "Калибр".

На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники,

– заявили партизаны.

Партизаны обнаружили склады с боеприпасами, где хранят "Калибры" / Фото "Атеш"

В сети также опубликовали координаты объектов, обнаруженных агентами:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552



Где расположены склады с боеприпасами / Фото "Атеш"

В "Атеш" отметили, что всю полученную информацию передают Силам обороны.

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