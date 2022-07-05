В оккупированном Донецке детонирует огромный склад боеприпасов россиян

Во временно оккупированном Донецке 5 июля детонирует огромный склад боеприпасов российских захватчиков. В небо поднимается густой черный дым.

Местные жители рассказали, что инцидент произошел на территории гражданского объекта. Враг превратил его в состав боеприпасов и держал там немало запасов, сообщает 24 канал.

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Взрывы – очень громкие. Их слышат в разных концах города.

Журналист Денис Казанский добавил, что оккупанты специально делают склады с боеприпасами в жилых кварталах. Враг прикрывается людьми, а потом кричит, будто ВСУ стреляют в местных жителей.

Но многие дончане понимают, что происходит, и отмечают, что взрываются именно склады боеприпасов,

– заявил Казанский.

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ВСУ уничтожили склад в Снежном

Все чаще склады с боеприпасами российских оккупантов оказываются в огне. В ВСУ сообщили об очередном удачном файер-шоу. В частности, в ночь на 4 июля удалось ликвидировать склад в Снежном Донецкой области.

Это – большая победа ВСУ, ведь Снежное расположено в десятках километров от линии фронта. Расстояние от населенного пункта до границы с Россией – всего 18 километров.

Оккупанты боятся уличных боев

! ВСУ также нанесли удар по двум вражеским складам на Юге. Ликвидацию одного состава уже удалось подтвердить. Другие данные сейчас устанавливают.

Анна Маляр – заместитель министра обороны заявила, что есть ряд причин, почему российские захватчики так зверски обстреливают населенные пункты Украины. Оккупанты не умеют иначе воевать. Они боятся уличных боев и прямых столкновений, потому что проигрывают в них.

Тем временем украинские защитники и защитницы сражаются, как львы. Оккупантам наносят серьезные потери.

"То, на чем мы концентрируем внимание западного мира – аппетиты россиян значительно больше, чем Украина. И то. что мы сегодня защищаем европейские границы – это совершенно очевидно", – заявила Маляр.

Общие потери врага

! Украинцам напоминают, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Враг цинично обстреливает города и села. Не стоит пренебрегать своей безопасностью.

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 5 июля Генштаб ВСУ сообщил о 36 350 ликвидированных оккупантах.

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1594 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 3772 (+18) единиц,

артиллерийских систем – 806 (+2) единиц,

РСЗО – 247 (+1) единиц,

средств ПВО – 105 (+0) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 187 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатых ракет – 144 (+0),

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5) единиц,

специальной техники-65 (+0).

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