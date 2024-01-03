В Госдепе отрицают, что США хотят, чтобы Украина отказалась от стремления к полной победе

Накануне СМИ написали, что Вашингтон якобы стремится от Украины изменить свою стратегию достижения полной победы в полномасштабной войне. В Госдепе США соответствующую информацию отрицают.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, передает 24 Канал. Он опроверг тезис о том, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Киев изменил свою стратегию, касающуюся достижения полной победы в войне, развязанной Россией 24 февраля 2022 года.

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В Госдепе это отрицают

На вопрос, стремятся ли США, чтобы Украина изменила свою стратегию и отказалась от желания полностью победить Россию, Миллер подчеркнул: "Нет. Это неправда".

Обратим внимание, что в конце декабря издание Politico в своей статье процитировало неназванного представителя администрации Джо Байдена, а также европейского дипломата. Они заявили, что чиновники из США и Европы якобы смещают акценты по поддержанию полной победы Украины в войне, развязанной Россией, к улучшению позиций нашего государства в возможных переговорах, целью которых является прекращение войны.

Последние новости о возможности переговоров

Напомним, что в декабре во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возможность мирного соглашения. Речь идет о варианте, при котором наше государство отказывается от любой территории для прекращения огня. Такое развитие событий глава государства назвал "абсолютным безумием".

Накануне Владимир Зеленский также дал интервью. В нем он подчеркнул, что не видит никаких фундаментальных шагов вперед к миру, которые демонстрировала бы Россия. По словам главы государства, украинцы чувствуют только шквал воздушных российских атак, под которые попадают наши города.

В ноябре 2023 года состоялся внеочередной онлайн-саммит G-20. Во время него Владимир Путин цинично заявил, что якобы "Россия никогда не отказывалась" от мирных переговоров с нашим государством. Более того, назвал войну против нас трагедией и заверил, что "надо думать, как прекратить кровопролитие".

В Институте изучения войны проанализировали заявление российского президента. Аналитики подчеркнули, что Владимир Путин повторяет "шаблонную риторику", ошибочно демонстрирующую, что Россия якобы готова к содержательным переговорам. Соответствующие положения он озвучивает, вероятно, чтобы преждевременно толкать наше государство к переговорам с Москвой.