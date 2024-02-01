"Затмевает радость": Прокопенко сказал, сколько "азовцев" остаются в российском плену

Вчера, 31 января, состоялся масштабный обмен военнопленными. Домой вернулись 207 защитников.

Командир бригады “Азов” Нацгвардии Украины Денис Прокопенко поздравил спасенных из неволи военнослужащих. В то же время подполковник выразил печаль по поводу того, что среди них не было бойцов из полка “Азов”.

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Россияне не меняют "азовцев", которые держали Мариуполь

По словам известного украинского командира, во время обмена 31 января удалось освободить двух воинов из 12-й бригады "Азов", которые после расширения подразделения из полка в бригаду, стали частью военной семьи "азовцев".

Однако мою радость за их возвращение омрачает, что родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких,

– признался Прокопенко.

: Напомним, что в 2023 году "Азов" стал бригадой "Гвардии наступления". В то же время оборону Мариуполя и "Азовстали" в 2022 году "азовцы" держали еще в составе полка.

По словам подполковника, за все обмены с начала большой войны "азовцев" обменивали лишь несколько раз. В то же время прошло уже более полутора лет с момента получения приказа на прекращение обороны Мариуполя.

Сколько "азовцев" находятся в плену

Прокопенко рассказал, что в плену находятся еще более 900 "азовцев", которые мужественно держали оборону Мариуполя и в течение 86 суток сдерживали противника, не позволяя ему развивать успех в направлении Запорожья.

Мы ведем тяжелую борьбу с оккупантами в лесах Кременной, уничтожаем и берем в плен российских военных и продолжаем верить, что соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения наших героев,

– заявил командир.

Оккупанты оказывают сопротивление

В ГУР, комментируя обмен пленными, признали, что россияне неохотно обменивают защитников из отдельных подразделений, в частности "Азова".

По словам представителя разведки Андрея Юсова, работа над возвращением всех воинов продолжается. Вчера было освобождено из плена немало защитников "Мариуполя" и собственно "Азовстали".

По отдельным подразделениям, конечно, есть особое сопротивление государства – агрессора,

– заявил разведчик.

Обмен пленными: что известно