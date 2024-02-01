"Затмевает радость": Прокопенко сказал, сколько "азовцев" остаются в российском плену
Источник:Денис Прокопенко
Вчера, 31 января, состоялся масштабный обмен военнопленными. Домой вернулись 207 защитников.
Командир бригады “Азов” Нацгвардии Украины Денис Прокопенко поздравил спасенных из неволи военнослужащих. В то же время подполковник выразил печаль по поводу того, что среди них не было бойцов из полка “Азов”.
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Россияне не меняют "азовцев", которые держали Мариуполь
По словам известного украинского командира, во время обмена 31 января удалось освободить двух воинов из 12-й бригады "Азов", которые после расширения подразделения из полка в бригаду, стали частью военной семьи "азовцев".
Однако мою радость за их возвращение омрачает, что родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких,
– признался Прокопенко.
По словам подполковника, за все обмены с начала большой войны "азовцев" обменивали лишь несколько раз. В то же время прошло уже более полутора лет с момента получения приказа на прекращение обороны Мариуполя.
Сколько "азовцев" находятся в плену
Прокопенко рассказал, что в плену находятся еще более 900 "азовцев", которые мужественно держали оборону Мариуполя и в течение 86 суток сдерживали противника, не позволяя ему развивать успех в направлении Запорожья.
Мы ведем тяжелую борьбу с оккупантами в лесах Кременной, уничтожаем и берем в плен российских военных и продолжаем верить, что соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения наших героев,
– заявил командир.
Оккупанты оказывают сопротивление
В ГУР, комментируя обмен пленными, признали, что россияне неохотно обменивают защитников из отдельных подразделений, в частности "Азова".
По словам представителя разведки Андрея Юсова, работа над возвращением всех воинов продолжается. Вчера было освобождено из плена немало защитников "Мариуполя" и собственно "Азовстали".
По отдельным подразделениям, конечно, есть особое сопротивление государства – агрессора,
– заявил разведчик.
Обмен пленными: что известно
- 31 января в Украину вернули 207 защитников. Среди них было 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Самому страшному защитнику – 61, а самому молодому скоро будет 21 год.
- Известно, что обмен изначально планировался на 24 января, однако Россия его сорвала. Оккупанты заявили, что на борту Ил-76, который упал утром в Белгородской области, находились 65 украинских военнопленных. Эту информацию до сих пор не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить.
- Во время обмена 31 января освободили тех военных, которые должны были обменять 24 января, всех, кроме, тех, которые, по словам российской стороны, находились на борту сбитого Ил-76.
- Зеленский, комментируя обмен, отметил, что за время полномасштабной войны удалось освободить более 3 000 воинов. Президент заверил, что работа над освобождением наших людей будет продолжаться и в дальнейшем.
- В Ассоциации семьи защитников "Азовстали" сообщили, что в плену до сих пор находятся 1600 защитников из гарнизона "Мариуполь".