Сколько белорусов воюет на стороне Украины: Вячорка назвал цифру
Есть много белорусов, которые борются против русских кафиров. В том числе и на украинском фронте.
В частности, белорусский батальон имени Кастуся Калиновского увеличился и стал полком . Об этом 24 каналу сказал белорусский оппозиционный журналист Франек Вячорка.
Внимание Колонна белорусской военной техники подошла к самой границе с Волынской областью
По его словам, он находится на постоянной связи со всеми воюющими на стороне Украины группировками. Кроме полка Калиновского (в состав которого вошли батальоны "Литвин" и "Волат") есть еще отряд из добровольцев – полк "Погоня". Они пока не приступили к активным боевым действиям, но еще тренируются.
Есть несколько групп белорусов в территориальной обороне, в международном регионе.
По нашим оценкам, по меньшей мере 1 500 белорусов сейчас воюют на стороне Украины,
– сказал Вячорка.
Желание белорусских добровольцев бороться с украинцами против российских оккупантов поддержала оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал их "сумасшедшими гражданами".
Не стоит забывать и о партизанах
Более того, как добавил журналист, среди белорусов есть и множество тех, кто ведет партизанскую войну.
Вечерко также рассказывал, что Александр Лукашенко уже окончательно принял правила игры Путина . Однако он считает вторжение армии Беларуси в Украину маловероятным.
По меньшей мере, 1500 белорусов воюют на стороне Украины: смотрите видео
Белорусы не хотят воевать против Украины
- Белорусская армия не хочет воевать за интересы Путина, и тем более против украинцев.
- Еще в марте 2022 более 60% военных Беларуси отказались наступать на Украину.
- Впрочем, тогда у них поступал приказ готовиться к вмешательству. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
- Вместе с тем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 26 мая подтвердила, что угроза с территории Беларуси остается.
- Также о ситуации с угрозой из Беларуси высказывался советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он сказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Белоруссией.