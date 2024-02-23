Боятся подсматривать за Киевом, но самолетов еще имеют много: в ГУР указали на угрозу со стороны России

Сейчас Украина ожидает пополнения своих Воздушных сил F-16. В ГУР считают, что эти истребители способны серьезно ограничить возможности врага. В то же время в разведке признают, что Россия до сих пор имеет мощную авиацию.

Недавно президент в вечернем обращении похвалил украинских защитников за уничтожение аж семи российских "сушек" за неделю. Однако, несмотря на то, что наши воины продолжают ловко "щелкать вражескую технику как семечки", у страны – агрессорки еще немало боевых самолетов, которые она может использовать против нашего государства. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Скибицкий.

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Сколько у России самолетов

По словам разведчика, у России еще много военной авиации. Она имеет около трехсот боевых самолетов. Поэтому, по мнению Скибицкого, каждое сбитое вражеское воздушное судно – это ощутимый результат.

Он напомнил за сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в акватории Азовского моря. После того случая россияне были вынуждены сместить подальше район боевого дежурства с Азовского моря в Краснодарский край. Если раньше они могли "видеть до Киева", то теперь до столицы они не достают средствами разведки. Поскольку боятся приближаться к зоне действия украинской ПВО.

23 февраля ГУР вместе с Воздушными силами сбили очередной самолет А-50 У в районе Азовского моря.

Скибицкий выразил надежду, что F-16 еще больше изменят правила игры в небе. Западные истребители не позволят врагу работать на малой дальности от линии фронта. Противник уже не сможет сбрасывать бесчисленное количество бомб по украинским городам. Так, например, только за сутки россияне сбросили на Авдеевку не менее 75 бомб. Также КАБы они используют и по украинскому плацдарму на левом берегу Днепра – по Крынкам.

: Военный Максим Морозов, который принимал участие в Авдеевской оборонительной операции, объясняя, почему не удалось удержать город , как одну из причин назвал именно использование россиянами управляемых авиабомб. Они просто уничтожили инфраструктуру населенного пункта, которую наши воины могли бы использовать как фортпосты.

По словам военного, F-16 – одно из средств, что позволит уничтожать российскую авиацию. Оккупанты это понимают, поэтому уже поставили себе цель уничтожить и наши самолеты, и инфраструктуру. Именно поэтому противник постоянно пытается поразить аэродромы и периодически атакует Староконстантинов и Канатово.

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