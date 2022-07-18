Война продолжиться 4-6 месяцев и завершится "замороженным конфликтом", – экс-командующий НАТО

Война может завершиться через 4 – 6 месяцев "замороженным конфликтом", подобным Корейской войне. Планы российского диктатора Путина оказались неэффективными по сравнению с его амбициями.

планы кремля провалились

Такое мнение высказал бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. В частности, он подчеркнул, что "победы" путина в этой войне незначительны и совсем не такие, как ожидал диктатор.

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Украинцы очень сильно противятся. Военные планы Путина оказались не особенно эффективными. Он "получил" немного территории по сравнению с тем, с чего начал "спецоперацию",

– заявил американский военнослужащий.

Война может закончиться "заморозкой конфликта"

Он также предположил, что война в Украине закончится, подобно тому, как закончилась Корейская война в 1950 годах. То есть, перемирием, милитаризованной зоной между двумя сторонами, длительной враждой, своего рода "заморозкой конфликта".

Адмирал прогнозирует, что ни одна из сторон более шести месяцев не выдержит войны.

Ожидайте этого в четырех-шестимесячный период. Ни одна из сторон не может выдержать больше этого срока, – считает Ставридис.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что российская армия затягивает войну в Украине, чтобы иметь возможность восстанавливать и восполнять силы.

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