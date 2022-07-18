плани кремля провалились

Таку думку висловив Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс. Зокрема, він наголосив, що "перемоги" путіна у цій війні незначні і зовсім не такі, як очікував диктатор.

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Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він "отримав" трохи території порівняно з тим, із чого розпочав "спецоперацію",

– заявив американський військовослужбовець.

Війна може закінчитись "замороженням конфлікту"

Він також припустив, що війна в Україні закінчиться подібно до того, як закінчилася Корейська війна у 1950 роках. Тобто, перемир'ям, мілітаризованою зоною між двома сторонами, тривалою ворожнечею, що свого роду є "замороженням конфлікту".

Адмірал прогнозує, що жодна зі сторін понад 6 місяців не витримає війни.

Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати більше цього терміну, – вважає Ставрідіс.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська армія затягує війну в Україні, аби мати можливість відновлювати і поповнювати сили.

Ворог і дійсно розбитий – станом на 18 липня ЗСУ ліквідували 38,5 тисяч російських окупантів та багато ворожої техніки.

У МВС теж попереджали, що Росія буде затягувати війну

Усе тому, що країна-агресорка сподівається, що енергетична криза, яка виникне ближче до зими, спонукатиме Захід "домовлятися" з росією, на умовах вигідних кремлю.

У США, до слова, теж вважають, що війна в Україні може перерости в затяжний конфлікт. І тоді головне – зберегти до неї максимальну увагу.

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