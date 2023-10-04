Россия готовится к длительной войне, – офицер ВСУ оценил возможности врага

Санкции, которые западный мир ввел против России, не всегда оправдывают себя. Россия все еще имеет возможность производить оружие или покупать его через третьи страны. Следовательно, воевать они могут долго.

К тому же русские военные быстро учатся и приспосабливаются к ситуации на поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, заметив, что у ВСУ очень коварный враг.

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Россияне до сих пор производят собственное оружие

В разведке Великобритании сообщили, что Россия готовится к многолетней войне против Украины. Об этом пишут со ссылкой на документы, якобы "просочившиеся" из Министерства финансов России. Согласно им, расходы России на оборону в следующем году должны вырасти примерно до 30% от общегосударственного бюджета.

Россия готовится и долго готовилась к введению продолжительной войны на истощение. Надо сказать, что наш противник имеет большой человеческий и технологический ресурс,

– подчеркнул Тарас Березовец.

Хотя западные санкции не позволяют стране-агрессорке производить так много вооружения, как она могла бы. А все же оккупанты до сих пор могут производить в месяц около 100 танков и до 100 ракет разных типов: баллистических и крылатых.

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Россияне умеют адаптироваться

И западные СМИ, и украинская разведка отмечают, что Россия постоянно находит пути обхода санкций через третьи страны. Среди них и страны постсоветского пространства и другие государства. Речь идет о доступе к технологиям и запчастям, которые используются в частности в российских крылатых ракетах, бронетехнике, дронах.

Россия уже фактически перевела свою экономику на военные рельсы. Но у россиян не было этого осознания, они не готовились к затяжному военному конфликту. Но россияне очень быстро учатся и адаптируются к условиям войны.

– заметил офицер.

ВСУ приходится иметь дело с коварным и подлым врагом, умеющим адаптироваться к новым условиям ведения войны. Если санкционное давление на Россию не усилится и не будет контроля за их соблюдением, то враг и дальше как-никак сможет поддерживать свою армию и долгое ведение боевых действий.

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