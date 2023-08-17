Сколько денег Россия тратит на ракеты и кто ей помогает: интервью с Подоляком

Россия производит в огромных объемах "Шахеды", которыми терроризирует гражданское население Украины. Объемы производства ракет уменьшились. Хотя это все еще безумные масштабы, но цифры уже отличаются от довоенных.

В эксклюзивном интервью 24 Канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, какую сумму тратит Россия на производство ракет, которыми убивает наших граждан. Кроме того, он назвал модификации ракет, которые продолжает производить враг.

Обратите внимание Быстрее звука, устаревшие и неосязаемые: что известно о ракетах Х-22, которыми Россия атакует Украину

Миф о российском флоте будет разрушен

За 539 дней войны, которую Россия начала против Украины, наше государство уничтожило 5 десантных кораблей врага с помощью дронов и ракет. Это все происходит в непосредственной близости от российского форума "Армия-2023". Что они хотели показать этим форумом и продемонстрировали ли что-нибудь действительно новое?

Нового у них ничего нет и не было, кроме фильмов, в которых они всех побеждают. А такие форумы они проводят для того, чтобы создавать иллюзии, которыми они увлекаются и после этого начинают угрожать всему миру. Это обычная русская разработка.

Они там собираются для того, чтобы сказать друг другу: "Смотрите, как все супер, как мы воюем". Кстати, Сергей Шойгу на этом саммите выступил и сказал, что "страны НАТО ничего не демонстрируют, не имеют никакого эффективного оружия". Он же "со странами НАТО воюет". Правда, не знаю где, это же Шойгу.

Вы только вдумайтесь – это человек, запланировавший трехдневную войну в Украине, а сегодня думает, как еще что-то заминировать, где что забетонировать и усилить оборону, чтобы никто никуда не прошел.

Безотносительно саммита можем сказать, если мы говорим об акватории Черного моря – это очень и очень важная составляющая этой войны – контроль над акваторией и обнуление еще одного мифа России. Потому что Россия заявляет, что у нее огромные Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский флоты, которых должны все бояться.

И они, кстати, на этом достаточно активно спекулируют по сей день. Независимо от того, что теряют, находясь в акватории Черного моря, они продолжают спекулировать на Черноморском флоте и пугать страны. А страны продолжают пугаться, им нравится, когда их унижает какая-нибудь никчемная страна. Все, кроме Украины.

Не упустите "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС

Украина абсолютно точно ведет сегодня конкретно тактическую борьбу за контроль над акваторией. Главное, чтобы русские корабли находились даже не в Новороссийске на базе, а на базе "Москва". Помните, что это за база, где она расположена.

Это было бы важно для того, чтобы окончательно уничтожить этот миф о России. Однако у меня есть другой вопрос: "Сколько еще мифов о непобедимости России нужно уничтожить для того, чтобы наши партнеры окончательно избавились от этой рефлексии на слово "Россия"?"

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Сколько денег тратит Россия на ракеты и как ей будет помогать Duracell

Шойгу еще показывал какие-то новейшие ракеты, очередное "аналоговнетное" оружие, которым они собираются либо бить, либо угрожать. Однако примечательно, как изменились цели "СВО". Уже никто не говорит о демилитаризации или денацификации, а спрашивают, где их мальчики. То есть "гуманитарная миссия" теперь состоит в том, чтобы вернуть из плена их мальчиков.

Тогда это все должно выглядеть несколько иным образом. Тогда мы должны проводить "контрСВО" для того, чтобы вернуть наших детей, их гораздо больше украли россияне по геноцидным мотивам.

Кстати, мотивы уже установлены, потому что уже изданы предыдущие ордера на задержание авторов геноцида – Владимира Путина и других. Поэтому, безусловно, если они будут говорить об этих целях "СВО", то я думаю, что будет оправдано с нашей точки зрения проводить определенные "контрСВО".



В России профели бестолковый форум "Армия-2023" / РосСМИ

Но давайте серьезно – нет разницы, о чем они говорят относительно того, зачем они зашли на территорию Украины. Они зашли сюда исключительно как страна-оккупант, страна-агрессор, которая собиралась в целом уничтожить наше существование и природу нашего государства, историю. Уничтожить нашу территорию и в принципе выжечь все, что можно, где будет написано слово "Украина".

Это очевидно – нет никакой другой миссии, поэтому в этой войне нет никакой переговорной базы для того, чтобы, как там говорят россияне, "прийти к мирному урегулированию" или дипломатическому урегулированию. Смотрите, если вас перешли убить, то вас либо убьют, либо вы защитите себя и убьете нападающего, или, по крайней мере, выгоните его со своей территории. Здесь нет никакой компромиссной базы.

То есть "давайте договоримся о том, что вы нас придете убивать немного позже?". Так звучит любое компромиссное предложение касательно окончания этой войны.

По ракетам, безусловно, Россия сегодня демонстративно, уже даже не скрывая, тратит 32% своего годового бюджета на войну, это около 10 триллионов рублей.

Они вкладывают деньги в определенные производства, смогли получить наиболее технологичные производственные линии от Ирана по производству дронов разных модификаций, производят определенные ракеты. Составляющие этих ракет поставляют даже страны – наши партнеры.

Безусловно, это не государственные правительства поставляют, а частные компании, но все, о чем я сейчас говорю и Шойгу рассказывает о каких-то новейших ракетах – это следствие того, что санкции введены.

Они наносят существенный вред российской экономике, но Россия будет продолжать производить ракеты пока не определят ее другой юридический статус – страны-террориста для того, чтобы частные компании не обходили в пределах параллельного импорта и не разрешали России получать определенные компоненты.

Важно Как "райские" Мальдивы поставляют России микросхемы на миллионы и помогают обходить санкции

Сегодня уже есть информация о том, что крупная компания Duracell возвращается на российский рынок с другим названием, с другим брендированием, будет более дорогая продукция, цена будет вдвое больше за продукцию. Но они себя спокойно чувствуют, возвращаясь на рынок России и обязуясь платить налоги в ее бюджет для того, чтобы за эти налоги направлялись на оружие для уничтожения украинцев.

Это абсолютно неприемлемая ситуация, мы должны с ней что-то делать и будем давить на международное сообщество для того, чтобы оно перестало играть в лицемерие.

То есть, они зарегистрировались на территории России или как по-другому они могут обходить санкции?

А какие санкции могут быть против частных компаний? Есть санкции в отношении определенных граждан или определенных компаний с российской юрисдикцией, относящихся к определенной отрасли. Если мы говорим о потребительских отраслях, то там санкций нет.

Обратите внимание, более тысячи компаний, производящие там товары для потребительского рынка, работают в России. Они платят там 4 миллиарда долларов налогов ежегодно. Это не о санкциях, это о внутреннем мире людей, являющихся бенефициарами этих компаний.

Им нормально, они достаточно сладко чувствуют себя в Париже и параллельно абсолютно четко зарабатывают с премией. Кстати, сегодня на российском рынке остаются работать компании, потому что там премиальный сегмент. Это означает – потому, что Россия является закрытой страной, цены там выше на 15 – 30% от общих цен на глобальном рынке.

Там много коррупционных премий, чтобы компании оставались работать. Там отлично для людей, не имеющих особых эмпатийных внутренних стержней.

Сколько ракет и "Шахедов" производят россияне

Ракеты еще могут выпускать. Говорят, что начали делать "Шахеды" на территории России. В них находят, в частности, российские компоненты. Если подсчитать ракеты и "Шахеды" – насколько это большие объемы производства?

Что касается "Шахедов" – это, безусловно, большие объемы. Не забывайте, они уже выпустили по территории Украины более 1500 дронов разных модификаций. Думаю, это большое производство, для которого у России есть поставки из Ирана, чтобы они не рассказывали об этом.

Ракет, особенно современных, конечно, изготовят меньше. Это уже не те цифры, которые были до войны. Изготовляют "Искандеры". Обладают еще большим количеством С-300 определенной модификации, которые можно переработать на ракеты класса "земля-земля". С-300 более действенны, но их значительно меньше изготовляют. Как и крылатые ракеты, в том числе Х-101, Х-55, Х-505.

Должны осознавать, что Россия продолжит производить оружие, если не получит статус террориста. Он полностью ограничивает возможность торговли со странами, занимающими даже нейтральную позицию.

Нейтральная позиция относительно войны абсолютно прагматична. На самом деле нет никакого политического нейтралитета. Я думаю, что все страны после 18 месяцев вторжения понимают природу этой войны. Они понимают, что война идет на фактической и юридической территории Украины. Россия безосновательно зашла просто убивать граждан. Все страны понимают это.

Нейтралитет – исключительно меркантильно-прагматическая позиция. Потому что такая позиция позволяет работать на российском рынке с огромным демпингом или с премиальной прибавочной стоимостью.

Почему Индия позвала Путина на саммит G20

В скором времени в Индии состоится саммит G20. Среди приглашенных оказался и Владимир Путин, разыскиваемый Международным уголовным судом. И вопрос не в том поедет он или нет, а в том, как можно было даже формально пригласить его.

Переговоры по формату участия Украины и формату, в котором проводить G20 еще продолжаются. Вообще, сегодня желательно было бы переформатировать все эти международные площадки, включая такой формат как G20. Это уже сделали из G8. Несомненно, Россия не может в них находиться, потому что это модерация и продвижение войны.

К теме Деньги не пахнут: почему Индия позвала Путина на саммит G20

Меня удивляет, что международные организации терпеливо относятся к тому, что Россия их унижает. Россия говорит, что нет международных правил или международных конвенций. Но ей и дальше предлагают приезжать, выступать. Так что Россия соглашается, не на уровне президента, очевидно. Потому что Путин "смелый человек", который сегодня путешествует по городам Сочи – Москва – Валдай.

Поэтому он не поедет, но приедет российская делегация для того, чтобы дальше унижать международный саммит. Они приедут туда, чтобы сказать: "Вы – никто, мы пришли убивать, а вы вообще ничего не можете сделать. Мы будем уничтожать ваши репутации, а вы нам только будете аплодировать и предложите приехать еще раз".

Есть такая психическая особенность у ряда людей – им нравится, когда их публично унижают. Вот международному праву сегодня очень нравится, что Россия так с ним поступает.

Однако это не означает, что мы должны прекратить объяснять, что это провальная позиция и нашим международным партнерам, и странам Глобального Юга и, в частности, Индии. Если есть страна, сознательно идущая на разлом системы международных отношений, то эта страна должна быть наказана.

Мы понимаем, что в мире сегодня нет инструментов непосредственного наказания, потому что это война. Им являются исключительно Вооруженные Силы Украины. Впрочем, эти страны должны быть дистанцированы от России. Это крайне выгодно и для международного права, и для того, что после войны, то есть послевоенного типа международных отношений, и для репутаций конкретных стран.

Вернемся к Индии. Еще раз подчеркну, что не существует идеологического нейтралитета, есть только экономический нейтралитет. Он позволяет Индии существенно увеличить объемы закупки энергоносителей российского производства и продвигать их на международные рынки под эгидой индийского брендирования. Она имеет на это право, потому что национальные интересы приоритетны для всех.



Путин с премьером Индии Нарендрой Моди / АР

На сегодняшний день все наши потенциальные партнеры, страны с той или иной позицией, понимают, что Россия эту войну не выиграет, не будет выступать угрозой для глобальных сообществ. Россия будет являться угрозой исключительно для украинских общин. А всем нравится, что на этом можно зарабатывать с достаточно эффективной прибавочной стоимостью.

Здесь вопрос и к самой G20, которая об экономике развивающихся стран. Ведь что там делает Россия у которой доллар по 100 рублей – это развивающаяся экономика?

Как раз многим выгоден доллар по 100, потому что Россия активно может что-то скупать, ведь внутреннего рынка уже не существует. Это интересные процессы, происходящие сегодня в России.

Но дело даже не в этом. Мы хотим получить нравственную глобальную политику. Впрочем, это иллюзия. Не будет никакой нравственной политики, будут исключительно циничные интересы.

До начала полномасштабного вторжения Россия была очень важным членом международного экономического сообщества, потому что она умела выстраивать многоцепочечные коррупционные связи в разных глобальных отраслях. То есть, брала на себя огромное количество рисков, а иностранные граждане получали значительные коррупционные премии.

Поэтому Россия являлась важным элементом экономического, культурного, информационного и политического распределения. Сегодня надо от этого отказаться, потому что это объективный исторический момент – когда Россия обнулила себя. Она показала всем, что не умеет играть по правилам. Если ты хочешь, чтобы правила все же сохранились и стабильно прогнозируемо жить следующие 10 – 15 лет, то должен просто выгнать того, кто эти правила сломал.

Но опять же, многие привыкли, что получают от России достаточный доход "серого цвета" и не могут лишить себя этого. Поэтому ищут любые способы. Оттуда и появляются эти разговоры, мол, давайте все-таки о чем-то с Россией договариваться, сделаем так, чтобы Россия не проиграла. Но наоборот – чтобы Россия постоянно находилась в замороженном конфликте.

Для России это гарантирует стабильность их политической системы, отсутствие трансформаций. Для нас это гарантирует потерю государственности. Но для других стран замороженный конфликт будет означать главное – качественную коррупционную глобальную политику. Россия же будет находиться в конфликте и всегда будет платить деньги, чтобы ее поддерживали или по крайней мере не подавляли.

Когда нам говорят, мол, давайте договоримся с Россией, а мы смотрим, что Россию продолжают приглашать на G20. Это говорит о том, что некоторые глобальные институты и государства крайне заинтересованы, чтобы это был замороженный конфликт.

Но не потому, что в этом конфликте нет решения. А потому, что можно будет годами зарабатывать дополнительный "серый доход" лично для себя, а потом чувствовать себя эффектно.

Что означает скандальное заявление Йенссена

Руководитель аппарата Генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина хочет уступить территории, чтобы стать частью Альянса. Для нас это заявление абсурдно, потому что ни о каких уступках не может идти речь. Это о коррупционной составляющей или почему это заявление сейчас прозвучало?

Это не о коррупционной составляющей. Это об абсолютном отсутствии аналитических способностей у ряда современных европейских государств. Они в принципе не понимают, что такое Россия никогда не изучали ее. Они не понимают природу этой войны и к каким трагедиям приведут такие "предложения".



Глава канцелярии Генсека НАТО Стиан Йенссен / VG

Даже в таком виде это "предложение" уже само поощряет агрессора к эскалации. И конкретно это "предложение" выглядит следующим образом:

мы не гарантируем Украине НАТО, потому что любая Венгрия может юридически заблокировать процедуру вступления;

мы не гарантируем вам опцию 5 статьи НАТО, поскольку она консультативна. Эта статья четко говорит о том, что мы можем проконсультироваться, считая, что риски очень опасны. Тогда мы можем принять участие в устранении этих рисков. То есть принять участие в войне, но это не гарантировано;

безусловно, не проигрыш России будет означать консервацию нынешнего российского режима. А это будет означать дополнительную милитаризацию, резкое увеличение количества финансирования террористических сетей, которыми Россия занимается, увеличение финансирования нацистских группировок в разных странах.

Я хочу, чтобы не было иллюзий. Более того, это будет означать, что Украина будет постоянно в войне и отсюда будут выезжать люди, потому что нет смысла воспитывать детей в стране, не имеющей гарантий на будущее. Для наших детей мы оставим подарок в виде следующей войны. Так будет выглядеть реализация такой идеи.

Я подчеркиваю, что нет ни одного компромиссного сценария. Россия сегодня, очевидно, считает нас страной номер один, которую нужно в любом случае уничтожить. Нет никакого компромисса. Нас просто будут уничтожать, но медленно и цинично.

Смотрите, они на время снизят риторику, а после этого они будут просто говорить, что будут нас добивать. И никто не вмешается. Если Россия повторно пойдет полномасштабно на Украину, то никто так консолидированно не будет поддерживать Украину. Дважды вступить в одну реку невозможно и поэтому все будут притворяться, что не видят войны.

Ну и, наконец, последнее. Я советую этому руководителю аппарата посмотреть фильм "Не смотрите вверх". Если он думает, что если не будет смотреть на Россию, это будет означать, что ее не будет и что рисков нет. Поэтому я возвращаюсь в пункт номер один. Для таких "очень важных" экспертов, совершенно точно не понимающих что такое Россия.

Россия не пойдет ни на какие переговоры. Она пойдет только на фиктивные переговоры, на замораживание конфликта с понижением интенсивности боевых действий для того, чтобы закрепиться еще больше на оккупированных территориях и еще больше милитаризировать свою экономику и коррупировать европейские страны.

Для нас любое такое предложение означает медленную смерть – Украина должна согласиться на медленную смерть. Это и означает такой компромисс для нас.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте в скором времени на сайте 24 Канала.