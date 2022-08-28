"Для самих было приятным шоком": как волонтерит украинское ИТ-сообщество

С началом полномасштабной войны все больше украинцев поддерживают ВСУ финансово, в том числе и делают взносы на всевозможные сборы. Одними из самых активных волонтеров, помогающих прежде всего деньгами, являются украинские ИТ-специалисты.

К примеру, регулярное собрание на необходимые вещи для наших защитников организует украинское IT-сообщество DOU. Об этом 24 каналу рассказала community lead этого сообщества Мария Дубинина.

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Айтишники донатят по-разному, но очень активно

По ее словам, посчитать, сколько именно денег жертвуют айтишники сложно, но суммы могут существенно отличаться. Однако аналитика по конкретному сбору средств все же есть. Так, в последнем организованном DOU сборе – на беспилотный комплекс PD-2 – средний донат составил 2400 гривен .

Вместе с тем, бывшие значительно большие суммы. К примеру, machine learning engineer из Киева задонатив на беспилотник 200 тысяч гривен . Это стало одним из самых больших единовременных взносов.

Мы понимаем, что ИТ-специалисты доначат деньги на разные инициативы – их очень много. Много собраний, много волонтеров, поэтому трудно посчитать, сколько доначит каждый из них,

– объяснила Мария Дубинина.

Дважды собрали по 30 миллионов

Большая активность айтишников в собрании средств на нужды военных – это бесспорный факт. Им удается собирать огромные суммы в считанные дни и даже меньше. Так, в мае, когда в DOU впервые собирали деньги на такой же БпЛА PD-2, им удалось закрыть сбор на 30 миллионов гривен всего за сутки .

"Мы рассчитывали, что будем собирать месяц – по миллиону в день. Но собрали за сутки, и все были приятно шокированы и удивлены", – вспомнила community lead.

Вчера, 27 августа, сообщество снова закрыло сбор на PD-2. Видя динамику донатов и то, как идет другое собрание, организаторы понимали, что будет сложнее, но все же надеялись собрать деньги за неделю. В определенный срок они уложились – украинские ИТ-специалисты задонатили DOU необходимую сумму за 5 дней .

Однако нужно понимать, что общая сумма, собранная ИТ-сообществом, еще больше, ведь разнообразные собрания там проходят и вспено закрываются регулярно.

Мария Дубинина рассказала, как украинские айтишники собирают деньги для ВСУ: смотрите видео

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