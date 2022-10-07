В ОК "Юг" рассказали, сколько иранских дронов-камикадзе уже сбили

Россия продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства. В оперативном командовании "Юг" и Генштабе подсчитали, сколько дронов Shahed-136 враг уже задействовал.

Впервые государство-террорист применило дроны-камикадзе 20 сентября. В эфире национального телемарафона глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что только на Юге Украины около 50 БпЛА удалось сбить.

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Как ВСУ справляются с вражескими беспилотниками

По словам Натальи Гуменюк, Вооруженные Силы готовы к любым "сюрпризам" со стороны оккупантов. Российское оружие не так страшно, как может показаться, к тому же Силам противовоздушной обороны удалось подобрать к нему подход.

Не так страшен тот Shahed, как его рисуют. В нашей зоне ответственности по состоянию на вчерашний день (6 октября – 24 канал) с 20 сентября у нас было 49 сбитий и 24 попаданий,

– заявила Гуменюк.

Она отметила, что попадания не всегда были результативными, потому что иранские дроны часто оказывались в воде и на береговой линии. Не всегда захватчикам удавалось нанести такой ущерб Украине, какой они планировали.

Что о сбивании дронов-камикадзе говорят в Генштабе

Начальник Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 6 октября заявил, что с 30 сентября войска России применили 46 дронов-камикадзе Shahed-136. Ими оккупанты хотели поразить объекты военной и гражданской инфраструктуры. Однако ВСУ удалось ликвидировать 24 БпЛА – это более 60 процентов от общего количества.

Повлияют ли беспилотники на ход войны

Институт по изучению войны анализировал, как иранские беспилотники могут помочь России в этой войне. Shahed-136 не столь мощны, как HIMARS, поэтому, вероятно, они существенно не повлияют на ситуацию на фронте.

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Напомним, враг 6 октября впервые атаковал дронами-камикадзе Харьковщину. Известно, что захватчики попали в промышленную зону, где не было людей. Разгорелись масштабные пожары, но огонь оперативно ликвидировали.

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