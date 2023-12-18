Сколько дронов ночью атаковали Украину и в каких областях их уничтожили
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россия ежедневно атакует мирные города нашего государства, в частности дронами-камикадзе. В то же время Силы ПВО – не дремлют и ликвидируют вражеские "Шахеды".
Собственно, в ночь на понедельник, 18 декабря, оккупанты выпустили 5 ударных беспилотников по разным регионам нашего государства. Утром в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбила противовоздушная оборона и где это произошло.
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Ночная работа ПВО по "Шахедам"
Как пишут в командовании ПС, все воздушные цели – то есть 5 вражеских дронов – были ликвидированы в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях нашего государства.
Российские оккупанты атаковали пятью ударными БПЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарска в России. Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! О первых пусках "Шахедов" по нашему государству стало известно около 22:00, 17 декабря. В Воздушных силах информировали, что дроны двигаются в направлении Черкасской области, к северо-западу через Винницкую область. Впоследствии часть из них изменила траекторию движения на Староконстантинов в Хмельницкой области, однако это не помешало украинским системам ПВО поймать БПЛА.
Украина имеет свой ударный дрон
- Наше государство создало аналог "Шахеда", который российские оккупанты каждую ночь выпускают по мирным городам. Речь идет об ударном беспилотнике AQ 400 Scythe, который также называется "Коса".
- Стоимость дрона стартует от 15 тысяч долларов. В сети уже распространили видео, на котором можно увидеть отечественный беспилотный летательный аппарат в действии. Несет он на борту 42 килограмма взрывчатки.
- В то же время Украина усиливает мобильные огневые группы ПВО в регионах. Скажем, во Львове заявили, что сформировали около 45 таких групп, которые способны сбивать "Шахеды". Планируется еще сформировать 55.