Поставки дронов в Силы обороны рекордно увеличились в 2024 году: Сырский назвал цифры

Командующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги деятельности Вооруженных Сил Украины за 2024 год во время рабочего совещания. В частности, участники прослушали отчеты по объемам поставок БПЛА в войска.

ВСУ удалось сохранить контроль над стратегическими направлениями, западной частью Черного моря и нанести значительные потери врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сколько дронов получили Вооруженные Силы

В этом году уменьшен военный и промышленный потенциал агрессора, в том числе благодаря ударам высокоточного оружия DeepStrike.

Одним из ключевых достижений года стало создание в ВСУ Сил беспилотных систем. Поставки дронов увеличилась в 19 раз по сравнению с предыдущим годом, что позволило уничтожать противника значительно эффективнее – количество пораженных целей возросло в 3,7 раза.

Также повышены сроки базовой подготовки мобилизованных.

На совещании были определены приоритеты на следующий год, конкретизированы задачи для командования, а также разработаны пути решения актуальных проблем.

Напомним, за год общие потери оккупантов в боевых действиях превысили 421 тысячу человек ранеными и убитыми. Как отметил генерал Сырский, это рекордные потери РФ за все время вторжения. Общее количество потерь агрессора с момента начала войны достигло примерно 785 тысяч человек.