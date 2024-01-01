Сколько еще россиян может мобилизовать Путин: Свитан назвал приблизительные числа

Враг вынужден постоянно возобновлять личный состав, поскольку несет колоссальные потери. Однако необходимости в объявлении общей мобилизации нет, ведь еще много желающих воевать за деньги.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу мобилизационный потенциал России. По его словам, в настоящее время страна-агрессор способна набирать более тысячи новых оккупантов в сутки.

Вашему вниманию Россия пока не нуждается во второй волне мобилизации: в ГУР назвали две причины

В то же время ситуация может измениться, и тогда Кремль может решиться на мобилизацию. К слову, неоднократно звучали предположения, что это может произойти после президентских выборов весной.

"Если и будут какие-то мобилизационные моменты, то они будут примерно под 300–350 тысяч новобранцев", – предположил Свитан.

Враг нуждается в новых силах не для наступления

Россияне имеют проблемы с плотностью войск на левом берегу Днепра, где украинские военные захватили плацдарм и расширяют его. Поэтому, кроме компенсации потерь, оккупантам нужны силы для удержания захваченного.

"Им нужно теперь то, что они попытались захватить, "переварить". Поэтому в этом году, вероятнее всего, они будут работать только на эту задачу – не дать вырвать то, что они захватили", – констатировал Свитан.

Мобилизация в России: последние новости

В ходе "прямой линии" 14 декабря Владимир Путин заявил, что в стране второй волны мобилизации будто не будет. Мол, призванные в прошлом году оккупанты "прекрасно воюют".

Становится острее вопрос ротации российских войск из-за активизации протестов жен мобилизованных. Их движение набирает обороты и становится все более радикальным.

К слову, в России возрос общий уровень недовольства принудительной мобилизацией. По данным украинской разведки, этот показатель достиг 69%.

Аналитики ISW оценили потери среди воздушно-десантных войск России. В частности, 104 дивизия серьезно проредела возле Крынков на левобережье Херсонщины.