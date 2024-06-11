Россия может держать в Калининградской области 100 ядерных боеголовок, – МИД Польши

В Польше предположили, сколько ядерных боеголовок Россия может держать в Калининградской области. Так, в Варшаве отметили, что страна-агрессор потенциально может держать в этом регионе около 100 тактических ядерных боеголовок.

Об этом заявил в Берлине глава МИД Польши Радослав Сикорский во время Конференции по восстановлению Украины.

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Ядерные боеголовки России в Калининградской области

Сикорский описал для других европейцев на конференции, как российская угроза выглядит из Варшавы, при этом акцентируя на том, что она ближе, чем может казаться.

В 250 километрах к северу от Варшавы – Калининградская область, российский эксклав, с местом для хранения – по нашим оценкам – где-то 100 тактических ядерных боеголовок. В 250 километрах на восток – Беларусь, где россияне и белорусы устроили нападение на границу ЕС, границу Шенгенской зоны,

– заявил Сикорский.

В частности, польский министр напомнил и о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, которые уже неоднократно "залетали" в Польшу во время обстрелов по Украине.

"Одна такая ракета упала в 10 километрах от моего дома в Западной Польше, в 250 километрах отсюда... Поэтому эта опасность ближе, чем кому-то может казаться", – отметил он.

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