Россия может держать в Калининградской области 100 ядерных боеголовок, – МИД Польши
В Польше предположили, сколько ядерных боеголовок Россия может держать в Калининградской области. Так, в Варшаве отметили, что страна-агрессор потенциально может держать в этом регионе около 100 тактических ядерных боеголовок.
Об этом заявил в Берлине глава МИД Польши Радослав Сикорский во время Конференции по восстановлению Украины.
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Ядерные боеголовки России в Калининградской области
Сикорский описал для других европейцев на конференции, как российская угроза выглядит из Варшавы, при этом акцентируя на том, что она ближе, чем может казаться.
В 250 километрах к северу от Варшавы – Калининградская область, российский эксклав, с местом для хранения – по нашим оценкам – где-то 100 тактических ядерных боеголовок. В 250 километрах на восток – Беларусь, где россияне и белорусы устроили нападение на границу ЕС, границу Шенгенской зоны,
– заявил Сикорский.
В частности, польский министр напомнил и о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, которые уже неоднократно "залетали" в Польшу во время обстрелов по Украине.
"Одна такая ракета упала в 10 километрах от моего дома в Западной Польше, в 250 километрах отсюда... Поэтому эта опасность ближе, чем кому-то может казаться", – отметил он.
Россия и учения с подготовкой к применению ядерного оружия: последние новости
- Россия 21 мая начала учения по тактическому ядерному оружию. Минобороны страны-агрессора тогда даже показали кадры с учений.
- По данным минобороны России, тогда в Южном военном округе начался первый этап обучения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны отметили, что таким образом Кремль надеется повлиять на решение Запада по Украине.
- Агрессор применяет так называемую тактику рефлексивного контроля, ключевого инструментария гибридной войны. Она заключается в том, чтобы "заставить противника" добровольно прибегнуть к действиям, выгодным России.
- Также 11 июня стало известно, что Минобороны России заявил о начале второго этапа нестратегических учений ядерных сил.