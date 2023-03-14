Нептун на нашей стороне, – Гуменюк рассказала, сколько "Калибров" Россия нацелила на Украину
Время от времени Россия запускает ракеты по городам Украины именно с Черного моря, используя ракеты типа "Калибр". В то же время в ОК "Юг" рассказали, какая ситуация в акватории сейчас, и предположили, чего следует ожидать от врага.
Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что 14 марта на стороне Украины не только ЗРК Нептун, успешно сбивающие крылатые ракеты, но и морское божество Нептун. Это потому, что в море в этот день штормит. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Один подводный ракетоноситель наготове
По словам спикера, из-за плохой погоды врагу пришлось корабельную группировку численностью 8 единиц отправить в пункт базирования. И хотя пуски ракет оттуда теоретически возможны, однако фактически не реальны: очень опасно запускать ракеты с пунктов базирования, поскольку там расположены другие крупные взрывные объекты, которые могут сдетонировать.
Да, Нептун на нашей стороне. И не только тот, что бог морей. В частности, в связи с усилением шторма (русские – 24 Канал) надводные ракетоносители были заведены в пункты базирования,
– сказала Гуменюк.
Однако она заметила, что один подводный ракетоноситель Россия оставила на дежурстве. То есть не менее 4 ракет типа "Калибр" готовы к применению и угроза точечного ракетного удара достаточно высока.
Удары с подводных ракетоносителей в определенной степени даже более опасны, чем надводные потому, что для украинских Воздушных сил в таком случае есть осложнения для выявления старта пуска ракет.
Обратите внимание! Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что враг атакует ракетами, как правило, объектах критической инфраструктуры, и добавила, что в случае объявления воздушной тревоги нужно немедленно идти в укрытие.
Опасность существует: последние атаки врага
- В понедельник, 13 марта, россияне ударили по населенному пункту Зноб-Новгородское в Сумской области. В результате погиб один гражданский человек и еще 5 – были ранены.
- В тот же день оккупанты обстреляли Николаевщину, а именно – населенный пункт Куцурубской общины, из-за чего также есть пострадавшие и даже один погибший. Ситуацию комментировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- Вместе с тем в ОК "Юг" утром 13 марта предупреждали, что угроза применения врагом ракет типа "Калибр" чрезвычайно высока. Хотя и следует сказать, что атаковали оккупанты Николаевщину и Сумщину не ими.