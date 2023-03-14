Нептун на нашей стороне, – Гуменюк рассказала, сколько "Калибров" Россия нацелила на Украину

Время от времени Россия запускает ракеты по городам Украины именно с Черного моря, используя ракеты типа "Калибр". В то же время в ОК "Юг" рассказали, какая ситуация в акватории сейчас, и предположили, чего следует ожидать от врага.

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что 14 марта на стороне Украины не только ЗРК Нептун, успешно сбивающие крылатые ракеты, но и морское божество Нептун. Это потому, что в море в этот день штормит. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Один подводный ракетоноситель наготове

По словам спикера, из-за плохой погоды врагу пришлось корабельную группировку численностью 8 единиц отправить в пункт базирования. И хотя пуски ракет оттуда теоретически возможны, однако фактически не реальны: очень опасно запускать ракеты с пунктов базирования, поскольку там расположены другие крупные взрывные объекты, которые могут сдетонировать.

Да, Нептун на нашей стороне. И не только тот, что бог морей. В частности, в связи с усилением шторма (русские – 24 Канал) надводные ракетоносители были заведены в пункты базирования,

– сказала Гуменюк.

Однако она заметила, что один подводный ракетоноситель Россия оставила на дежурстве. То есть не менее 4 ракет типа "Калибр" готовы к применению и угроза точечного ракетного удара достаточно высока.

Какая ситуация в акватории Черного моря по состоянию на утро 14 марта / Инфографика ВМС ВСУ

Удары с подводных ракетоносителей в определенной степени даже более опасны, чем надводные потому, что для украинских Воздушных сил в таком случае есть осложнения для выявления старта пуска ракет.

Обратите внимание! Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что враг атакует ракетами, как правило, объектах критической инфраструктуры, и добавила, что в случае объявления воздушной тревоги нужно немедленно идти в укрытие.

Опасность существует: последние атаки врага